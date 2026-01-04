Es tendencia:
Fútbol chileno

“Seguimos juntos”: lo quiso Colo Colo, U Católica y el Querétaro, pero renueva en el Coquimbo campeón

Los piratas abrocharon al gran pilar del título y uno de los más queridos por la hincada. Aumenta su leyenda en el equipo para jugar Libertadores.

Por Nelson Martinez

Coquimbo 2026 comienza a tomar forma.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTCoquimbo 2026 comienza a tomar forma.

Tras la dolorosa partida de nombres como Matías Palavecino, Cecilio Waterman y el DT Esteban González, la versión 2026 del campeón Coquimbo Unido poco a poco toma forma. Es que los piratas se arman con todo rumbo a Copa Libertadores.

Y si ya aseguraron a piezas importantes como Diego Sánchez y Francisco Salinas, ahora otro emblema pirata confirmó su continuidad. Pretendido por Colo Colo, la UC y el propio Esteban González en México, el capitán aurinegro acaba de renovar.

Se trata de Sebastián Galani, el motorcito del equipo que se coronó como el mejor campeón en la historia del fútbol chileno y que pese al interés en Santiago, seguirá defendiendo al club de sus amores.

El aplaudido anuncio de Coquimbo por su capitán

Con un video y una extensa nota de prensa, el club Coquimbo informó que Sebastián Galani no se mueve del puerto y seguirá siendo el capitán del equipo. Con eso, se cae su opción de fichar en Colo Colo y U Católica.

“Capitán en los momentos más altos y en los más difíciles, volvió cuando todo parecía cuesta arriba y, con la jineta en el brazo, condujo al pirata nuevamente a la cita continental. Hoy, como campeón, liderará al club en su cuarta participación internacional”, posteó el club.

Galani ya había tenido paso por “grandes” del fútbol chileno, aunque sin mayor éxito. El capitán de Coquimbo jugó en la U el 2020 y 2021, pasando un año más tarde a la U Católica.

Tras eso, retornó a los piratas donde jugó cuatro año, marcado por liderar el histórico título del 2025. El año pasado anotó un tanto en la Liga de Primera, de un total de 24 partidos como titular.

