La Primera B no se queda atrás en el mercado de pases. Es que hace rato que pelean el ascenso en Wanderers, sin dar con la hazaña en el final. Por eso se arman con todo para este 2026 abrochar el retorno al fútbol grande.

Tras la salida de Juan Ignacio Duma y Josepablo Monreal, el equipo de Francisco Palladino necesita un “9” calado. Es ahí donde se movieron rápido en el puerto y abrocharon a un viejo conocido.

Recordado en Colo Colo con sus goles en la campaña que casi los manda al descenso a inicios del 2021, Javier Parraguez tiene todo listo rumbo a Valparaíso. El goleador será el artillero para la Misión Retorno de los caturros.

Así llega Parraguez a Wanderers

Tras una terrible campaña con pocos minutos en Deportes Iquique, Javier Parraguez será el nuevo delantero de Wanderers, a falta de oficialización. El goleador ya conoce el puerto y retorna al club para buscar el ascenso.

Javier Parraguez en Iquique

“Javier Parraguez es nuevo refuerzo de Santiago Wanderers. El equipo de Palladino ya tiene a su centro delantero y ahora todos los esfuerzos se van en la búsqueda de un defensor central”, informó el periodista Diego Mora.

“Parragol” ya vistió la camiseta caturra en 2016, cuando los porteños estaban en Primera. En su reciente campaña sumó minutos por última vez en Iquique el 21 de junio, en la derrota 3-1 ante U de Chile.

El “Bufalo” tiene una larga trayectoria por clubes del fútbol chileno. Tras defender al propio Wanderers en 2016/17, pasó por Huachipato, Colo Colo, Coquimbo y Cobreloa, además del Sport Recife y ABC en Brasil.