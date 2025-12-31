Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Mercado de fichajes: Wanderers golpea en el ascenso y cierra acuerdo con ex promesa de la U

El elenco caturro se refuerza para pelear el ascenso en el reñido torneo que tendrá la segunda categoría chilena en 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Wanderers se arma para disputar el ascenso.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTWanderers se arma para disputar el ascenso.

La Liga de Ascenso estará muy entretenida en 2026, porque la componen varios equipos importantes que buscarán el esperado regreso a la Liga de Primera para 2027.

Uno de los clubes apuntados a pelear el título es Santiago Wanderers, que en 2025 se quedó con las ganas de subir tras perder en la liguilla con Cobreloa.

El elenco de Valparaíso quiere ser uno de los protagonistas de la temporada de la mano del entrenador uruguayo Francisco Palladino y para ello empieza a moverse en el mercado de fichajes.

Mercado de fichajes: cortado de Colo Colo encuentra equipo y buscará el ascenso con Wanderers

ver también

Mercado de fichajes: cortado de Colo Colo encuentra equipo y buscará el ascenso con Wanderers

Franco Lobos es el flamante fichaje de Santiago Wanderers

Santiago Wanderers busca caras nuevas y según dio a conocer La Estrella de Valparaíso tiene un total acuerdo con el delantero Franco Lobos, surgido de Universidad de Chile.

El cuadro caturro se fijó en el veloz puntero para que llegue a reemplazar a Juan Ignacio Duma, quien decidió partir del puerto tras no renovar contrato de cara a la temporada 2026.

Franco Lobos jugará en Wanderers. Foto: Andres Pina/Photosport

Franco Lobos jugará en Wanderers. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Franco Lobos viene de defender los colores de Unión La Calera en 2025, donde jugó un total de 29 partidos, no anotó goles y entregó dos asistencia.

Lobos se suma a Pedro Navarro, Martín Villarroel y Marcos Camarda, los otros fichajes que tiene Santiago Wanderers para la campaña 2026.

Que aprenda Juan Martín Lucero: goleador le da portazo a Wanderers por su pasado en Everton

ver también

Que aprenda Juan Martín Lucero: goleador le da portazo a Wanderers por su pasado en Everton

Lee también
Iquique inicia la operación retorno y se refuerza con ex goleador de la U
Mercado de fichajes 2026

Iquique inicia la operación retorno y se refuerza con ex goleador de la U

Mercado: Unión Española ficha a un campeón para la Primera B 2026
Mercado de fichajes 2026

Mercado: Unión Española ficha a un campeón para la Primera B 2026

Ascendió a la Primera B y remece el mercado con tres refuerzos en un día
Mercado de fichajes 2026

Ascendió a la Primera B y remece el mercado con tres refuerzos en un día

Las dos millonarias ligas con las que compite Colo Colo por un 9
Colo Colo

Las dos millonarias ligas con las que compite Colo Colo por un 9

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo