La Liga de Ascenso estará muy entretenida en 2026, porque la componen varios equipos importantes que buscarán el esperado regreso a la Liga de Primera para 2027.

Uno de los clubes apuntados a pelear el título es Santiago Wanderers, que en 2025 se quedó con las ganas de subir tras perder en la liguilla con Cobreloa.

El elenco de Valparaíso quiere ser uno de los protagonistas de la temporada de la mano del entrenador uruguayo Francisco Palladino y para ello empieza a moverse en el mercado de fichajes.

ver también Mercado de fichajes: cortado de Colo Colo encuentra equipo y buscará el ascenso con Wanderers

Franco Lobos es el flamante fichaje de Santiago Wanderers

Santiago Wanderers busca caras nuevas y según dio a conocer La Estrella de Valparaíso tiene un total acuerdo con el delantero Franco Lobos, surgido de Universidad de Chile.

El cuadro caturro se fijó en el veloz puntero para que llegue a reemplazar a Juan Ignacio Duma, quien decidió partir del puerto tras no renovar contrato de cara a la temporada 2026.

Franco Lobos jugará en Wanderers. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

Franco Lobos viene de defender los colores de Unión La Calera en 2025, donde jugó un total de 29 partidos, no anotó goles y entregó dos asistencia.

Lobos se suma a Pedro Navarro, Martín Villarroel y Marcos Camarda, los otros fichajes que tiene Santiago Wanderers para la campaña 2026.