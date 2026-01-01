Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

El honesto consejo de Jaime García a Popín Castro sobre su futuro con Colo Colo: “Tiene que…”

El delantero recibió una oferta de los albos para ser uno de sus fichajes y en Deportes Limache la rechazaron.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Daniel Castro es buscado por Colo Colo.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTDaniel Castro es buscado por Colo Colo.

Uno de los grandes deseos de Colo Colo en el mercado de fichajes es el delantero Daniel Popín Castro, quien tuvo una gran temporada 2025 con la camiseta de Deportes Limache.

El puntero del cuadro tomatero se dio el lujo de marcar 17 goles, ayudar a su equipo a que se quedara en la Liga de Primera y lo llevó a la final de la Copa Chile, por ende, se ganó el interés del Cacique.

Blanco y Negro ya le hizo una propuesta a Limache para sumar a Popín, sin embargo, en el elenco limachino la encontraron corta y la rechazaron de plano.

Colo Colo parte el 2026 con problemas: puede perder a una de sus grandes figuras

ver también

Colo Colo parte el 2026 con problemas: puede perder a una de sus grandes figuras

Jaime García empuja a Popín Castro a Colo Colo

Alguien que conoce a la perfección el medio nacional es el entrenador Jaime García, flamante campeón de la Copa Chile con Huachipato.

El querido estratega conversó con RedGol y habló de Popín Castro, a quien se enfrentó en la final de la Copa y le dijo que aproveche su momento y se ponga la camiseta de Colo Colo.

Publicidad

Creo que el jugador tiene que aprovechar el momento, el fútbol es de momentos. Sí, tuvo un buen año, hizo buenos goles y en momentos en que el equipo lo requería”, dijo sobre la opción alba.

Jaime García aconseja a Popín. Foto: Andres Pina/Photosport

Jaime García aconseja a Popín. Foto: Andres Pina/Photosport

“El momento es de él. Tiene que hacerlo (tratar de ir al Colo), el fútbol es muy rápido. Lo que hiciste en un año no se te da el próximo. Creo que lo de él marca el sacrificio hecho desde abajo. Más allá de la capacidad estuvo en su momento, y tiene que aprovecharlo”, cerró.

Publicidad

Colo Colo busca fórmulas para quedarse con Daniel Castro, que es uno de los grandes deseos del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Los pidió Fernando Ortiz: Filtran de cuánto es el presupuesto de Colo Colo para los últimos dos fichajes

ver también

Los pidió Fernando Ortiz: Filtran de cuánto es el presupuesto de Colo Colo para los últimos dos fichajes

Lee también
García y los dos mejores jugadores del 2025: "Cuesta mucho marcarlo"
Chile

García y los dos mejores jugadores del 2025: "Cuesta mucho marcarlo"

García y una extraña sensación como habitual candidato al Colo o la U
Chile

García y una extraña sensación como habitual candidato al Colo o la U

Siete nuevos, ocho chilenos: listos los DT de Primera
Chile

Siete nuevos, ocho chilenos: listos los DT de Primera

El jugador que se despide de Audax y fichará por inesperado club
Mercado de fichajes 2026

El jugador que se despide de Audax y fichará por inesperado club

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo