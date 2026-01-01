Uno de los grandes deseos de Colo Colo en el mercado de fichajes es el delantero Daniel Popín Castro, quien tuvo una gran temporada 2025 con la camiseta de Deportes Limache.

El puntero del cuadro tomatero se dio el lujo de marcar 17 goles, ayudar a su equipo a que se quedara en la Liga de Primera y lo llevó a la final de la Copa Chile, por ende, se ganó el interés del Cacique.

Blanco y Negro ya le hizo una propuesta a Limache para sumar a Popín, sin embargo, en el elenco limachino la encontraron corta y la rechazaron de plano.

Jaime García empuja a Popín Castro a Colo Colo

Alguien que conoce a la perfección el medio nacional es el entrenador Jaime García, flamante campeón de la Copa Chile con Huachipato.

El querido estratega conversó con RedGol y habló de Popín Castro, a quien se enfrentó en la final de la Copa y le dijo que aproveche su momento y se ponga la camiseta de Colo Colo.

“Creo que el jugador tiene que aprovechar el momento, el fútbol es de momentos. Sí, tuvo un buen año, hizo buenos goles y en momentos en que el equipo lo requería”, dijo sobre la opción alba.

Jaime García aconseja a Popín. Foto: Andres Pina/Photosport

“El momento es de él. Tiene que hacerlo (tratar de ir al Colo), el fútbol es muy rápido. Lo que hiciste en un año no se te da el próximo. Creo que lo de él marca el sacrificio hecho desde abajo. Más allá de la capacidad estuvo en su momento, y tiene que aprovecharlo”, cerró.

Colo Colo busca fórmulas para quedarse con Daniel Castro, que es uno de los grandes deseos del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.