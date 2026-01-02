Uno de los entrenadores que salió campeón en 2025 fue Jaime García, quien logró su primer título en la categoría de honor al celebrar la Copa Chile con Huachipato.

El triunfo del elenco acerero en el segundo certamen en importancia del país le entregó un cupo para la Copa Libertadores, donde se medirá con Carabobo en la fase 2.

El querido entrenador del cuadro de Talcahuano conversó con RedGol y reconoció que necesitan fichajes, para pelear en el certamen continental y no quedarse atrás en relación a lo que hace su clásico rival, Deportes Concepción.

Jaime García pide fichajes para Huachipato

Jaime García recibió a Cristián Toro y Carlos Herrera como los primeros refuerzos de Huachipato, pero pide más caras nuevas para conformar su plantel.

“Uno siempre espera algo más. Por ahí podríamos sumar alguien más, un volante más, un creación o delantero. Uno también tiene que ver los procesos del club y jugadores que vengan a acomodarse a la forma y sistema”, dijo el estratega.

“Incorporamos dos, deberíamos incorporar uno más; y por ahí otro más que pueda llegar”, cerró García.

Huachipato abrirá la temporada 2026, porque jugará la Supercopa junto a Universidad Católica, Coquimbo Unido y Deportes Limache.