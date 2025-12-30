Jaime García se prepara para dirigir su segunda temporada en Huachipato, clasificados a fase previa de la Copa Libertadores como campeones de la Copa Chile. El DT de 48 años y oriundo de Cartagena permanecerá en los acereros.

Uno de los técnicos más llamativos del fútbol chileno ha aparecido en la órbita de los grandes, incluso de la selección nacional, aunque en el presente mercado tampoco se dio su gran salto.

En conversación con RedGol, Jaime García habló sobre las posibilidades de asumir la dirección técnica de Colo Colo, Universidad de Chile, la Católica o incluso la selección chilena.

“Uno lo va pensando, y es bonito. Pero en realidad siempre he dicho: sé lo que valgo, más allá que el camino me ha ido deparando una vuelta larga“, dijo García.

Palo a los “estudiantes” en Colo Colo y la U

El DT agregó: “pero después es cuando uno quiera. Porque cuando X equipo quiso faltaba esto, faltaba esto otro. Siempre hay un pero, y se respeta. Te piden que salgas campeón. Pero yo llegué segundo tiempo atrás en un campeonato muy difícil y pasó desapercibido”.

Jaime García reveló qué siente cuando su nombre ha aparecido como opción para los grandes o La Roja.

García sostiene que “tendrá que llegar el minuto en que se me dé, yo siempre he estado preparado. Elegí este camino porque siento que tengo que estar preparado. Estoy muy contento en Huachipato, la gente se ha adaptado a mí y también he tenido procesos difíciles. Y a la larga tengo más experiencia y soy más fuerte”.

Sobre la misma pegó palos: “acá a veces algunos vienen a estudiar, por si les va bien para dar el salto. Yo prefiero esto. Sé lo que valgo y el camino que tengo recorrido. Siento que no tengo que demostrarlo, y no es soberbia. Cuando te ponen en carpeta es muy difícil que tu nombre esté en un club grande o la selección, porque te van a pedir más cosas, es más difícil. En un equipo grande tienes que ser campeón. Pero, ¿cuántos han llegado con pergaminos y nada?“.

“Por ejemplo la U… pasaron cuántos técnicos. Y en Colo Colo y la Católica, cuántos técnicos han pasado. Claro que en algún momento le van a apuntar con tanta rotación. Tiene que haber un tipo que maneje bien el camarín”, manifestó.

Jaime García sentenció que “creo que hay chilenos que están muy bien preparados. Por ejemplo Esteban González. Pero te aseguro que si en el 2026 le hubiese ido mal lo crucifican. La mejor decisión fue irse de Chile”.