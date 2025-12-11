Jaime García siente mucho orgullo tras haber conducido a Huachipato a ganar la Copa Chile y ser campeón en la temporada 2025. Fue su primera campaña como DT del acero y la coronó con un título: el cuadro de Talcahuano superó a Deportes Limache en la tanda de penales y celebró.

En todo momento, se vio a García muy preocupado de poder compartir este jolgorio junto a su madre, Eugenia Arévalo. El DT nacido en Cartagena ha repetido incansables veces que es una persona muy importante para él. Por esa razón quiso estar con ella en medio del carnaval huachipatino.

No sólo la dejó portar la medalla. También le permitió fotografiarse junto al enorme trofeo que ahora forma parte de las vitrinas del Huachi. “Mi mamá es cábala. Es todo para mí, el pilar más importante que tengo en la vida”, le dijo García a RedGol.

Jaime García junto a su madre en los festejos. (Captura Instagram).

En esa conversación del popular Búfalo con nuestro querido Florete, Jaime García dejó clarísimo todo el amor que siente por su progenitora. “Creo que para cualquier deportista son un pilar. Algunos lo hacen por gastos propios. Cuando uno estuvo mal, mi mamá estuvo. Y ahora que estoy bien, debe estar al lado mío”, le aseguró el DT a este medio.

“Es el sustento para muchos deportistas la mamá. Algunos pagan dos pasajes, los acompañan, les compran todo, ser su auspiciador. Mi mamá fue todo eso para mí antes. Siento que no nos podemos separar”, dijo el cartagenino, muy emocionado por tenerla para poder disfrutar las alegrías que a veces deja el ingrato fútbol profesional.

Jaime García regalonea a su madre tras ser campeón de la Copa Chile junto a Huachipato

Jaime García gozó como un niño ser campeón de la Copa Chile y tuvo a su madre junto a él para recordar las miles de experiencias que los unen en un cariño inconmensurable. Por supuesto que el cartagenino está agradecido por eso. Y ya vislumbra dirigir a Huachipato en el extranjero.

Con el respaldo de Eugenia Arévalo, por cierto. “Donde estoy, donde esté y donde viaje, si sigue estando bien y me toca algún torneo internacional, va a seguir conmigo. Eso te lo aseguro”, manifestó Jaime García, quien dejó entrever que continuará en Talcahuano. Aunque también aclaró que hay varias charlas pendientes para acordar eso.

Jaime García junto a su madre en el estadio El Teniente. (Captura).

La señora Eugenia, hoy en día conocida por cualquier futbolero seguidor del balompié criollo que se precie de tal, también habló de esta consagración. “No fue todo de él, también de los jugadores y la gente. Mucho sacrificio”, describió ella en Minuto 90. Por ahora, mucha alegría en la familia para cerrar el año. ¡Qué mejor!

