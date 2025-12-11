Deportes Limache estuvo a segundos de quedarse con su primera Copa Chile, pero Huachipato terminó quedándose con la gloria. César Pinares lamentó la derrota.

El Tomate Mecánico lo ganaba por 1-0 con gol de Facundo Pons, pero en el minuto 96 lo empató Carlo Villanueva. Todo se fue a lanzamientos penales, donde los Acereros se impusieron gracias al remate atajado por Rodrigo Odriozola al propio Pons.

El lamento de César Pinares

La jugada que terminó definiendo el título a favor de Huachipato no estuvo exenta de polémicas. Desde Limache reclamaron que Odriozola se adelantó en el penal definitivo y las imágenes dejan la controversia bastante abierta. Desde el cuerpo arbitral liderado por Piero Maza, no sancionaron nada.

César Pinares, uno de los referentes del Tomate Mecánico, prefirió no referirse a la jugada más polémica del duelo y lamentó profundamente el haber estado tan cerca de conquistar la Copa Chile y terminar quedándose con las manos vacías.

“Sentimiento de mucha pena. Ayer se nos escapó una copa al último, pero muy tranquilo porque el equipo dejó todo en la cancha y representó muy bien a todos los que quieren a este lindo club”, escribió Pinares en Instagram. Más allá de la frustración, tuvo palabras para el gran respaldo de los hinchas.

“Gracias a todos los que pudieron ir al estadio y los que nos apoyaron desde Limache”, indicó el ex volante de Colo Colo y Universidad Católica. Los Cerveceros estuvieron muy cerca de ganar el título más importante de su reciente historia.

Pese a la derrota, Limache tuvo un 2025 positivo. En su primera temporada en la máxima categoría, lograron mantenerse en la división y además, alcanzaron la final de la Copa Chile. Los dirigidos por Víctor Rivero se ilusionan con seguir por la buena senda en el 2026.