Fin al misterio: Filtran la primera imagen del nuevo entrenador de Coquimbo Unido

Coquimbo Unido se mueve rápidamente en el mercado de fichajes y todo indica que en las próximas horas hará oficial la llegada de su nuevo cuerpo técnico. Este jueves despidió a Esteban González que parte al Querétaro de México, y de inmediato el pirata se movió para encontrar a su nuevo DT.

Los rumores apuntaban a nombres como Lucas Bovaglio o Juan José Ribera. Sin embargo, por los palos se metió Hernán Caputto y todo indica que será el encargado de buscar el Bicampeonato y liderar al equipo en la Copa Libertadores.

ver también ¿Se lo quiere quitar a Católica? La verdad del interés de Colo Colo en Matías Palavecino

El adiestrador que estuvo cerca de ascender con Deportes Copiapó, ahora es la carta principal para asumir en el Barbón. A tal punto que este viernes fue visto en las instalaciones del campeón de la Liga de Primera.

Así lo publicó el medio “Juego de Campeones” que captó al ex entrenador de la U y la selección chilena en el Centro de Entrenamiento Las Rosas.

En las imágenes se aprecia al DT junto con sus colaboradores y recorrieron las instalaciones. Por lo que ahora resta solo el anuncio oficial del club. Lo que podría ser justamente en las próximas horas.

¿Qué refuerzos tiene Coquimbo Unido?

Hasta el momento solo se ha confirmado la salida de Esteban Gonzalez (DT), Matías Palavecino y Cecilio Waterman. En negociaciones están Cristián Zavala, Diego Sánchez, Bruno Cabrera y Francisco Salinas.

Publicidad

Publicidad

ver también Con el DT llorando: Coquimbo se despide de Esteban González con emotivo video

Sin embargo, Coquimbo Unido ya tiene tres refuerzos confirmados y son jugadores que retornaron de préstamos. Estos nombres son Dylan Escobar y Dylan Glaby. Además se confirmó la renovación de Lukas Soza. Pero con la llegada de Caputto comenzará de lleno la búsqueda de refuerzos y renovaciones de referentes.