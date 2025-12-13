U de Chile se duerme: Gigante sudamericano le quiere quitar refuerzo extranjero

En medio del complejo presente que vive Universidad de Chile con la teleserie de su entrenador, debe conformar su plantel para la temporada 2026, donde esperan firmar prontamente a su primer refuerzo que viene del extranjero.

Durante la última semana, se mencionó que el volante paraguayo Lucas Romero, que juega en el Recoleta FC de su país, habría llegado a firmar un precontrato con el cuadro azul, lo que se negó categóricamente en suelo nacional.

El tema es que mientras la U no solucione el tema con el técnico Gustavo Álvarez, no pueden moverse en materia de refuerzos. Ante ese panorama, un gigante sudamericano quiere aprovechar el momento para quitarle tal contratación.

Gigante sudamericano duerme a U de Chile con refuerzo

La información surge desde Paraguay, donde todos los días hay novedades respecto al futuro de Romero. En este caso, el programa deportivo Fútbol A lo Grande de la Radio Monumental, reveló el cuadro continental que viene por el mediocampista.

“Si no sale lo de la Universidad de Chile para Lucas Romero“, advierte el medio de comunicación, “Peñarol está interesado en el volante de Recoleta“. Un rival de mayores pergaminos para los azules que le pueden ofrecer algo que hoy no tienen.

Y es que mientras el Romántico Viajero no puede garantizar presencia internacional en 2026, pues debe jugar la fase previa de Copa Sudamericana, el club uruguayo disputará la fase de grupos en la Libertadores. Un ofrecimiento muy tentador.

Los números de Lucas Romero en 2025

En la última temporada con Recoleta FC, el mediocampista de 23 años disputó un total de 2.654 minutos en cancha durante 34 encuentros de la Liga Paraguaya, en los que registró un gol, dos asistencias y 10 tarjetas amarillas.

