Arturo Vidal sacó la voz después de conocer que había sido José Antonio Kast el candidato ganador de las elecciones presidenciales en Chile. El abogado perteneciente al Partido Republicano se impuso a su contendora Jeanette Jara del Partido Comunista con una mayoría contundente.

Kast obtuvo el 58,3 por ciento de los votos según los datos emanados del Servel contra un 41,7 por ciento de las preferencias que obtuvo Jara, quien fuera Ministra del Trabajo en el Gobierno liderado por el Presidente actual, Gabriel Boric, quien ya realizó la llamada de rigor a los dos candidatos.

Mientras tanto, en su cuenta de Instagram, el volante de Colo Colo dejó un comentario en torno al nuevo mandatario. “Hoy por primera vez fui partícipe de una elección presidencial en mi país. Chile decidió a su nuevo presidente y la democracia es lo principal”, escribió Vidal en la citada red social.

“Sólo espero que cumpla con sus promesas y siempre aspiremos a ser un Chile mejor”, dijo el jugador bicampeón de América con la selección chilena, quien de pasó confirmó su permanencia en Colo Colo. Y también mostró su pesar por la salida de Mauricio Isla, uno de los cuatro jugadores que no renovó su contrato.

Arturo Vidal tuvo más palabras en ese recado que dejó por el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones para confirmarse como el sucesor de Boric como Presidente de la República. “Hoy lo viví con el corazón”, manifestó el jugador de los albos.

“Y con la convicción de seguir ejerciendo mi derecho a voto en el futuro”, cerró Vidal, quien en ese punto de prensa que dio en su lugar de votación ya había dado a entender que su preferencia iba para Kast. Algo que también hizo Marcelo Ríos, por ejemplo.

