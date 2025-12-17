El refuerzo más reciente que Colo Colo contrató desde Paraguay en el último fue Guillermo Paiva, quien tuvo un paso con altibajos en la institución. Como sea, el ariete guaraní estaba en el plantel de Jorge Almirón que consiguió ganar el Campeonato Nacional 2024.

A pesar de eso, y de los cinco goles y cuatro asistencias que Paiva aportó en el Eterno Campeón, la gerencia deportiva de Blanco y Negro escogió no activar la opción de compra. Por eso mismo, el ex ariete de Olimpia emigró rumbo a Junior de Barranquilla en Colombia, donde también celebró una estrella.

Pues bien, otro futbolista del Decano podría desembarcar en el Monumental, tal como ocurrió con ese Paivazo que tan pocas veces llegó en Pedrero. Es por el defensor central de 27 años Junior Barreto, quien según su agente ya negocia con el Cacique.

Junior Barreto ante Fluminense en la CopA Buda Mendes/Getty Images)

“Hoy apareció lo de Colo Colo. Se está trabajando para eso, la gente del club también está al tanto. Veremos si sale. Estuve hablando con el presidente y con la gente, necesitan medio por favor que lo dejen ir”, aseguró Fredy Soto, quien le lanzó una advertencia muy contundente a la regencia de Olimpia en Monumental AM 1080.

Dijo que “siempre que hubo ofertas por él nunca lo dejaron ir. Yo creo que puede salir un préstamo con una opción de compra”. Más allá de que eso sea cierto, desde enero de 2023 que Barreto forma parte del Rey Copas en Paraguay. Llegó procedente de General Caballero en casi 800 mil dólares, según Transfermarkt. Mide un metro y 88 centímetros.

Una esperanza para los albos, que tienen una búsqueda ardua en la ventana de traspasos. Sobre todo después de las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, quienes terminaron sus contratos y no fueron renovados. Lo mismo ocurrió con Mauricio Isla y Óscar Opazo. Cuatro bajas de un soplido. Todas en la zaga.

Junior Barreto, el central de Olimpia de Paraguay que busca Colo Colo de refuerzo: “Quiere salir”

Todo indica que Colo Colo busca un refuerzo en Paraguay, tal como hace Universidad de Chile con la contratación de Lucas Romero. Al igual que en el volante del Recoleta FC, fue el agente de Junior Barreto quien desclasificó en qué está todo.

Una costumbre muy habitual en algunos países de Sudamérica, como Paraguay, Uruguay e incluso Perú y Argentina. Pero que genera mucho hermetismo en Chile. “Lo de Colo Colo están haciendo con el club. Habían conversado entre ellos, fue más fuerte hoy la noticia”, reconoció Fredy Soto.

“Hablé con una persona de Chile que está viendo. Pero todo está a cargo del club. El jugador no tiene problemas, quiere salir a probar suerte el jugador. Queremos ir. Depende qué arreglen de club a club”, manifestó el agente de Barreto, quien tiene la ilusión de una experiencia fuera de su nación.

Una chance que quizá le abra oportunidades en la selección de Paraguay. No para jugar el Mundial 2026, pues ni ha debutado. Pero por qué no para la Copa del Mundo en 2030. ¿Hubo opciones en Argentina? “Había sondeos del fútbol argentino”, aseguró Fredy Soto. Y descartó una propuesta de Vélez Sarsfield.

“Pero todo sondeos. Chile es lo más seguro y nos entusiasma por el club, Colo Colo es un grande de Chile. Nos encantaría ir”, cerró este representante, quien quiere poner a Junior Barreto como uno de los zagueros para la campaña 2026 de los albos. Por ahora, sólo tienen a Alan Saldivia y Jonathan Villagra para competir. El tiempo dirá si el Pinchi Barreto se suma a las órdenes del Tano Ortiz, pues el DT argentino tiene su candidato y juega en O’Higgins.

Así juega Junior Barreto

Así terminó Olimpia en la tabla de posiciones en Paraguay

Olimpia terminó en un pésimo 8° lugar en la tabla de posiciones del Torneo Clausura en Paraguay. El mismo puesto de Colo Colo, pero en un campeonato de 12 participantes.

