Marcelo Barticciotto suele analizar los pasos de Colo Colo en el mercado de fichajes con mucho conocimiento de causa. No sólo brilló como jugador en los albos, donde se erigió en un referente histórico gracias a sus enormes campañas, que incluyen la Copa Libertadores de 1991.

También fue campeón como entrenador en el Cacique. Por eso mismo, conoce como poca gente la interna de Pedrero. Y analizó la última apuesta de refuerzo para la última línea del Eterno Campeón. Se trata de una incorporación que se asemeja a la de Julio Barroso.

Esto porque Fernando Ortiz puso sus ojos en un bastión defensivo de O’Higgins de Rancagua, uno de los clubes que clasificó a la Copa Libertadores. Se trata de Juan Ignacio Díaz, un marcador central zurdo que llegó incluso a ser capitán en el Capo de Provincia.

Juan Ignacio Díaz marca a Javier Correa, quien le marcó a O’Higgins como visitante. (Jorge Loyola/Photosport).

“A Colo Colo no le queda otra que buscar oportunidad de mercado. Buscar y arriesgarse, más allá de que sea un buen jugador”, manifestó Barti en el panel de Cooperativa Deportes. Dejó las dudas por el rendimiento del argentino de 27 años, quien llegó el año pasado al cuadro celeste. También jugó en Barracas Central y en Agropecuario de su país.

Barticciotto advierte a Colo Colo en el mercado por buscar fichaje de Juan Ignacio Díaz

Para Marcelo Barticciotto esta movida en el mercado de Colo Colo tiene mucho de apuesta. Más allá de que cuente con el antecedente del Almirante Barroso, que al menos invita a darle el beneficio de la duda al jugador surgido en Estudiantes de La Plata. Aunque es cierto que uno llegó como campeón de la máxima categoría chilena a Pedrero.

Julio Barroso celebra el título de O’Higgins en 2013. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Es un riesgo. No es un jugador de tanto nombre, pero bueno, tendrá que asumirlo. Si les gusta, y no deben invertir tanto, es una buena posibilidad”, aseguró Barticciotto, quien sabe que el equipo albo debe buscar mucho para afirmar la retaguardia alba.

Juan Ignacio Díaz fue capitán de O’Higgins en un partido ante Colo Colo en el Monumental. (Pepe Alvujar/Photosport).

Precisamente en esa línea estaban las cuatro bajas que Colo Colo anunció apenas se terminó la pretemporada: Mauricio Isla, Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Emiliano Amor terminaron su contrato y se despidieron del estadio Monumental. Aunque las bajas en el lateral derecho están casi cubiertas con Matías Fernández y Francisco Salinas.

Así terminaron Colo Colo y O’Higgins en la tabla de la Liga de Primera 2025

O’Higgins celebró una clasificación a la Copa Libertadores gracias a su puesto en la tabla, mientras que Colo Colo quedó con las manos vacías a nivel internacional para competir el año entrante.

