El sueño de los hinchas de Colo Colo es seguir la huella de Universidad Católica y remodelar su estadio. A pesar de que este año se presentó la maqueta para el centenario, pasaron las meses y nada más se hizo. Quedó claro que fue un volador de luces de Blanco y Negro.

El interés de la dirigencia en mejorar el recinto pareciera no ser real, algo que Marcelo Barticciotto tiene bastante claro. Así lo dejó claro cuando habló del querido estadio en el que ganó la Copa Libertadores.

“Nos falta de todo, nos falta modernizarnos en el tema de los estadios, son todos antiguos salvo el de Católica. La selección chilena juega en el Nacional más allá de que todos tenemos sentimientos con ese estadio. Y lo mismo el Monumental”, afirmó Barti en una charla de Minuto 90.

Barti fue claro con lo que debe pasar con el Monumental

El amor a un Monumental pasado de moda

Luego dejó claro que “uno ama el Monumental, pero el Monumental se tiene que hacer de nuevo. Lamentablemente es así”.

“La gente, el hincha de Colo Colo, necesita un mejor estadio. Y no sólo el de Colo Colo: el de Unión y de varios equipos que no lo tienen. Pero no sé si vamos a tenerlo en el corto tiempo“, sostuvo el campeón de América en 1991.

Habrá que ver si durante el 2026 se logra avanzar en el proyecto de remodelar el estadio de Macul, aunque claramente no es una urgencia que tengan los directivos para hacer crecer al club.

La intención es construir un recinto para 60 mil espectadores, lo que aumentaría en más de un 30% la capacidad actual que tiene el Monumental.