Al término de esta temporada 2025 son varios los jugadores que deben buscar un nuevo derrotero para el año entrante. Para algunos el futuro es incierto, sobre todo para una de las promesas de la cantera de Colo Colo que nunca pudo consolidarse en el Estadio Monumental.

Hablamos de Branco Provoste, volante que en este 2025 defendió la camiseta de Cobreloa en la Primera B y que terminó su contrato con los loínos tras perder la final de la Liguilla ante Deportes Concepción.

Con 25 años en cuerpo un jugador que incluso tuvo un corto paso por las divisiones inferiores del Manchester City está sin club, viéndose obligado incluso a tener que comenzar a buscar un nuevo equipo en sus redes sociales.

La joya de Colo Colo que busca club para el 2026

Por medio de su Instagram personal, Provoste subió una historia con un link que envía a un video en YouTube con sus acciones más destacadas en el 2025. Por este medio, el volante espera llamar la atención de algún club para la próxima temporada.

Cabe destacar que Branco Provoste jugó con Cobreloa en este 2025 un total de once compromisos, siendo todos ellos en la Primera B. Sumó un gol en 308 minutos de acción.

Branco Provoste tuvo que dejar Colo Colo al término de la temporada 2020 tras nunca consolidarse en el Cacique. | Foto: Photosport.

En el pasado el volante militó también en Deportes Limache y Ñublense. Fue justamente en el cuadro de Chillán donde más pudo destacar, ya que jugó 51 partidos entre 2021 y 2023, donde anotó un gol y dio dos asistencias en 1485 minutos en cancha.

Habrá que ver si algún club confía en las cualidades del formado en Colo Colo para el próximo año, sobre todo pensando en lo potente que se viene la Primera B con varios equipos competitivos presentes en el torneo.

