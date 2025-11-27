Cobreloa cayó 2-1 ante San Marcos de Arica y complicó su misión de volver rápidamente a la Liga de Primera. Por eso, se juegan el todo o nada en la Liguilla del Ascenso este domingo, por el duelo de vuelta de semifinales.

Y cuando el juego estaba 1-1 en el norte y los ariqueños tenían un jugador menos, llegaría el gran mazazo loíno. A poco de haber ingresado al partido, el volante Branco Provoste fue expulsado con roja directa.

Entre lamentos por la jugada y su situación en el equipo, el volante nacido en Colo Colo salió cabizbajo, en un encuentro que finalmente terminaron perdiendo. Y ya más en frío, hizo una dura autocrítica y llenó de elogios al equipo naranja.

El mensaje de un “albo” a todo Cobreloa

Branco Provoste ocupó sus redes sociales para decirle sentidas palabras a la hinchada de Cobreloa, tras dejar a su equipo con un jugador menos en un momento clave ante San Marcos de Arica.

Provoste en uno de sus duelos con los loínos /Photosport

“Esta camiseta es grande y con historia, ningún balón de da por perdido. Disculpa hincha loíno, el domingo todos juntos lo damos vuelta”, tecleó el mediocampista que creció en la cantera colocolina.

Publicidad

Publicidad

Provoste no ha logrado afirmarse como titular en los naranjas, tras arribar a mitad de año desde Deportes Limache. Previo a eso, tuvo pasos por Ñublense y su natal Colo Colo, con cinco años en el primer equipo de Macul.

ver también ¿Cuáles son las claves para que Cobreloa suba a Primera? La IA responde: “Tiene que aprovechar…”

Cobreloa buscará dar vuelta la llave de la Liguilla del Ascenso en Primera B este domingo. En duelo a jugarse a las 20:30 horas en Calama, los naranjas recibirán a San Marcos de Arica para buscar la final del torneo.

La publicación de Provoste:

Publicidad