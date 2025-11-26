Es tendencia:
Primera B

San Marcos vs Cobreloa: Sigue MINUTO a MINUTO la ida de las semifinal de la Liguilla de la Primera B

Los Bravos del Morro reciben a los Naranjas en el Estadio Carlos Dittborn Pinto por la primera semifinal de la Liguilla por el segundo ascenso en la Primera B.

Por Patricio Echagüe

Cobreloa y San Marcos chocan por la Liguilla de la Primera B.
© Photosport.Cobreloa y San Marcos chocan por la Liguilla de la Primera B.

La acción de la Liguilla en la Primera B por el segundo ascenso no se detiene. San Marcos de Arica y Cobreloa chocan desde las 18:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn Pinto por la ida de las semifinales en nuestra división de plata.

Los Bravos del Morro llegan a estas instancias tras vencer de forma contundente a Rangers de Talca, elenco al que dejaron en el camino por 3-0 en el global.

Por su parte los Loínos tuvieron que sudar la gota gorda para superar a Santiago Wanderers, quedándose con la llave de cuartos de final tras un 4-4 en el global y una victoria por 4-3 en la definición a penales.

Cabe recordar que la vuelta de este compromiso está pactada para este domingo 30 de noviembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto. El ganador de este cruce se enfrentará al vencer de la llave entre Deportes Concepción y Deportes Copiapó.

¿Quién será el equipo que gane la Liguilla del Ascenso y juegue en Primera en 2026? La IA responde: “Confianza en…”

¿Dónde ver la semifinal ida entre San Marcos y Cobreloa?

Este compromiso de la Primera B será transmitido por TV a través de la señal de TNT Sports y online vía streaming por la plataforma HBO MAX.

TNT Sports según tu cableoperador:

TNT Sports

  • VTR: 46 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 632 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 220 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 189 (SD) – 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 82 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 484 (SD) – 896 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
  • TU VES: 505 (SD)
ANFP confirma la programación de las semifinales de la Liguilla de Ascenso de la Primera B

Sigue nuestro MINUTO a MINUTO del partido

¡Los citados de Cobreloa para visitar a San Marcos!

Estos son los jugadores elegidos por César Bravo para visitar a San Marcos de Arica

¡SAN MARCOS Y COBRELOA CHOCAN POR EL SEGUNDO ASCENSO!

Los Bravos del Morro reciben a los Loínos en el Estadio Carlos Dittborn Pinto por la primera semifinal de la Liguilla que entrega el segundo ascenso en la Primera B.

