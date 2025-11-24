Es tendencia:
Primera B

ANFP confirma la programación de las semifinales de la Liguilla de Ascenso de la Primera B

La ANFP entregó la agenda para la semifinal de ida la Liguilla de Ascenso que buscan el ascenso a Primera División.

Por Franccesca Arnechino

Programación Primera B.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTProgramación Primera B.

Este domingo se vivió el duelo entre Cobreloa y Santiago Wanderers, donde se definió al último clasificado a las semifinales de la Liguilla por el Ascenso, el fútbol volvió a regalar un duelo cargado de intensidad.

La Primera B nos entregó grandes momentos durante la fase regular, así quedó demostrado en el Zorros del Desierto, en Calama, donde caturros y loínos ofrecieron un partido vibrante.

El 2-2 volvió a instalarse en el marcador, con una serie totalmente nivelada. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones. Te dejamos los detalles de la programación ya confirmada.

Programación semifinal ida Liga de Ascenso Primera B

  • San Marcos de Arica vs. Cobreloa – 18:00 hrs, en el Estadio Carlos Dittborn.
  • Deportes Copiapó vs. Deportes Concepción – 20:30 hrs, en el Estadio Ester Roa.
El eterno Joaquín Larrivey se hace gigante y mete a Concepción en las semis de la liguilla de Primera B

El eterno Joaquín Larrivey se hace gigante y mete a Concepción en las semis de la liguilla de Primera B

Tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2025

