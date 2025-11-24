Este domingo se vivió el duelo entre Cobreloa y Santiago Wanderers, donde se definió al último clasificado a las semifinales de la Liguilla por el Ascenso, el fútbol volvió a regalar un duelo cargado de intensidad.

La Primera B nos entregó grandes momentos durante la fase regular, así quedó demostrado en el Zorros del Desierto, en Calama, donde caturros y loínos ofrecieron un partido vibrante.

El 2-2 volvió a instalarse en el marcador, con una serie totalmente nivelada. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones. Te dejamos los detalles de la programación ya confirmada.

Programación semifinal ida Liga de Ascenso Primera B

San Marcos de Arica vs. Cobreloa – 18:00 hrs, en el Estadio Carlos Dittborn.

en el Estadio Carlos Dittborn. Deportes Copiapó vs. Deportes Concepción – 20:30 hrs, en el Estadio Ester Roa.

