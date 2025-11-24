Van a ser cinco años seguidos de Santiago Wanderers en la Primera B. El cuadro caturro sentenció su estadía en la segunda categoría chilena, tras caer en la tanda de penales ante Cobreloa, en la Liguilla por el Ascenso.

Fue un partido amargo en Calama, que dos veces fueron ganando los del Puerto Principal. Finalmente, y con apenas energía el portero Miranda terminó errando el último penal de la definición y sentenció a los Caturros a otro año más en la B.

Pero, si hay algo para rescatar en la actuación de Wanderers, eso tiene que ver con su jugador, Ethan Espinoza. El mediapunta hizo dos tantos en el duelo y marcó un golazo.

Colocolino de corazón

Formado en Colo Colo, Ethan Espinoza nunca tuvo muchas oportunidades en el cuadro albo. De hecho, vivió momentos difíciles en Macul, cuando apenas tenía veinte años. En efecto, fue parte del plantel del Cacique que casi se va a la B.

De hecho, Ethan Espinoza jugó el partido de Promoción ante la Universidad de Concepción. Entró en los últimos segundos de juego y alcanzó a ser parte de los aliviados jugadores albos.

Pese a ello, nunca ha sido considerado en el club albo. Desde 2021 que viene siendo cedido a distintos clubes chilenos. Empezó con Barnechea y ya ha pasado por Fernández Vial, La Serena y Santiago Wanderers. A fin de año le tocaría volver al Cacique.

Golazo maradoniano

Lo increíble fue el golazo que se mandó en el duelo ante Cobreloa. Partió de la mitad de la cancha y aceleró de sorpresa, dejando atrás a los defensas loínos. Luego, simplemente definió.

Un golazo maradoniano que, pese a todo, no le alcanzó a Wanderers para salvarse de la sentencia de otro año en la B. Para Ethan Espinoza, eso sí, le sirvió para volver a estar en los radares para… ¿otro préstamo más desde Macul?

