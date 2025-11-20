Cobreloa pudo reponerse dos veces en el estadio Elías Figueroa Brander ante Santiago Wanderers en los cuartos de final de ida de la Liguilla de Ascenso. Primero fue del gol de Ethan Espinoza cerca del final en el primer tiempo. Apenas iniciado el segundo, Alex Valdés encontró el empate.

Y luego fue después de un desafortunado autogol de Gerardo Navarrete luego de un córner con mucho veneno que Jorge Luna envió desde el sector izquierdo de la cancha. La floja salida de Hugo Araya propició que la pelota siguiera su trayectoria sin control. El ex Deportes Concepción, de paso por el fútbol español, se la encontró y la metió en su arco.

Aunque un cabezazo del defensor argentino Agustín Heredia, quien está en Calama a préstamo de Boca Juniors, decretó el 2-2 con que terminó el primer juego de esta serie. Un trámite que no dejó del todo satisfecho al DT de los Zorros del Desierto, César Bravo. Pero donde sí destacó a sus pupilos.

Gerardo Navarrete lucha el balón con Jorge Luna en el empate de Wanderers ante Cobreloa. (Andres Pina/Photosport).

“El espíritu de los jugadores fue muy importante para resolver situaciones que se dieron, sobre todo en el primer tiempo. Estuvimos muy metidos en el fondo. No cubrimos la zona del centro, fue un partido intenso y bien jugado. Fue un buen espectáculo, un partido duro y difícil”, expuso el ex entrenador de la Unión Española y Trasandino de Los Andes.

Bravo añadió que “nos vamos con la tranquilidad de que podríamos haber conseguido algo más”. Aunque el otrora jugador loíno dejó algunas críticas de lo que pretende mejorar para la revancha a jugarse en suelo calameño el domingo 23 de noviembre.

Publicidad

Publicidad

“Faltó protagonismo en el segundo tiempo, atrevernos más. La cancha estaba muy mojada y rápida, pero después nosotros llevamos el ritmo del partido”, describió Bravo en la zona mixta del reducto porteño. También dejó claro que conocía bien al rival de turno, el Decano del fútbol chileno.

ver también Figura de Wanderers reconoce el pesar tras el 2-2 frente a Cobreloa: “Sensaciones amargas, los sometimos”

DT de Cobreloa aborda la lesión del capitán a poco de enfrentar a Wanderers: “Es un desgarro”

El DT de Cobreloa también describió las fortalezas de Santiago Wanderers, pues por algo alcanzaron un boleto a la Liguilla de Ascenso. “Luna da habilitaciones hacia adelante, está Ethan también. Pudimos conseguir algo más, lo dejamos todo, el partido fue parejo”, admitió César Bravo.

“No será fácil, tenemos nuestras armas, nuestra gente y el significado de la altura para seguir avanzando en esta etapa”, expuso. Quiere sacarle el máximo rédito a los 2 mil 260 metros sobre el nivel del mar que tiene de altitud Calama. Aunque deberá hacerlo con una baja dolorosa.

Publicidad

Publicidad

La del capitán, que obligó a un cambio drástico de alineación a última hora. Rodolfo González presentó un problema muscular que le permitió ser titular a Nicolás Palma. “Hay que esperar cuál es la evaluación del Rolo”, dijo el entrenador del elenco naranja.

César Bravo sabe que su equipo tiene las armas para superar al Decano en Calama. (Jose Robles/Photosport).

Pero disipó todas las esperanzas de tener al zurdo zaguero central para la revancha. “Hasta el momento es un desgarro, me parece que no es menor. Lo importante es que los jugadores que lo reemplazaron lo hicieron bien, cuesta hacer todo a cinco minutos del comienzo, pero el compañerismo se ve reflejado”, manifestó Bravo en torno a esa modificación.

Publicidad

Publicidad

“Todos responden de la misma manera, la idea está clara y están todos comprometidos con ella”, sentenció César Bravo, quien sueña con dejar la llave a favor de Cobreloa para seguir en búsqueda del retorno a la élite del fútbol chileno.

ver también Se formó en Wanderers, es figura en Cobreloa y anticipa el duelo por la Liguilla de Ascenso: “Más que una revancha, es…”

Revisa el compacto del 2-2 entre Wanderers y Cobreloa

¿Cuándo es la revancha de esta llave en la Liguilla de la Primera B?

Cobreloa recibirá a Santiago Wanderers el domingo 23 de noviembre en el estadio Zorros del Desierto. El pitazo final está pactado para las 18 horas y el encuentro será arbitrado por Nicolás Gamboa.

Publicidad