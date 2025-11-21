“Un grupo sólido”: Humberto Suazo revela las exigencias que impondrá en su primer desafío como entrenador

Humberto Suazo se transformó en el nuevo entrenador de San Luis. El hombre venido del planeta gol decidió iniciar de inmediato su carrera como DT y tras colgar los botines, asume en el club de sus amores para buscar el ascenso a la Liga de Primera.

Esto será su primera experiencia al mando de un equipo profesional y el panorama asoma cuesta arriba. En el club canario hubo una poda importante y solo quedaron cuatro jugadores de la temporada 2025: Sebastián Parada, Martín Carreño, Martín Larraín y Lucciano Moreno.

ver también “Una nueva historia”: Humberto Suazo se transforma en nuevo entrenador y buscará el ascenso a la Liga de Primera

Sin embargo, para el ex Colo Colo no existe temor en el desafío que se avecina. “Lo más importante es que yo no tengo miedo del desafío, es lo más importante que tengo en mi cabeza. Han pasado cosas más duras, por lo que esto para mí es una motivación”, recalcó.

“Ya sé cómo se maneja el club. He sido siempre competitivo en mi vida. Sé cómo reacciona el jugador cuando juega y cuando no; eso me lo ha dado la experiencia y los entrenadores que he tenido”, agregó el ahora calvo estratega.

¿Cómo jugará el San Luis de Humberto Suazo?

Humberto Suazo incluso reveló cómo será su equipo en el 2026. El sempiterno goleador ha recalcado que sacó lo mejor de los entrenadores que tuvo como Marcelo Bielsa y Claudio Borghi.

ver también Humberto Suazo se inspira en Bielsa para dejar lección a las nuevas generaciones: “Si uno se deja entrenar, el techo…”

Por lo que ahora buscará retribuir todo lo que aprendió. “Me gustan los jugadores buenos para la pelota. Esa va a ser la base: jugadores con buena técnica, que sean de confianza y que hayan jugado conmigo. Lo principal es formar un grupo sólido”, manifestó Chupete.

Publicidad