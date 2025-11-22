Por esas cosas que tiene el fútbol, Deportes Limache y Unión Española jugaron una suerte de final por evadir el descenso directo. Y el Tomate Mecánico festejó en el césped artificial del estadio Lucio Fariña Fernández. Fue un 1-0 que pudieron celebrar recién a 10 minutos del final.

Luego de un centro de Luis Guerra, el argentino Facundo Pons apareció sin marca para vencer al meta Martín Parra con un certero cabezazo. “Era un partido importante, entendimos que era el más importante de las 28 fechas”, manifestó el DT del cuadro limachino, Víctor Rivero.

“Pero también se podía definir en el último juego, debíamos estirar la ventaja y la diferencia de gol. No jugamos bien el primer tiempo, mantuvimos el arco en cero. Defendimos bien, corregimos la presión. (Gonzalo) Castellani estaba jugando como una salida libre”, describió Rivero sobre el ex jugador de Colo Colo y Unión La Calera.

El cabezazo de Facundo Pons que le dio la victoria a Limache. (Andrés Piña/Photosport).

Agregó que “nos sobrepusimos a la lesión de Misa (Llantén) y siempre mantuvimos la cabeza fría a pesar de que nos estábamos jugando. Debíamos tener un control emocional porque se podía definir por eso, de hecho el partido se define por la expulsión”. Se refería a la tarjeta roja directa que se ganó el venezolano Bianneider Tamayo a falta de 20 minutos.

Rivero debió sustituir a Llantén prácticamente recién iniciado el partido. En el minuto 9, Danilo Catalán ocupó el lugar del ex jugador de A.C. Barnechea y San Luis de Quillota. “Hubo cobros en el primer tiempo en que tú crees que es desfavorable, pero el equipo fue inteligente”, festejó el DT.

Víctor Rivero marca los grandes méritos de Limache para vencer a Unión Española

Víctor Rivero sabe que Deportes Limache puso lo necesario para derrotar a Unión Española en un duelo fundamental para mantener la categoría. “Teníamos que estar preparados, ellos tenían que tomar más riesgos que nosotros por sus características de sus jugadores, que son de buen pie”, expuso el DT del cuadro de la región de Valparaíso.

“Quizás iban a tener más el balón y teníamos que no desesperarnos. Lo fundamental sí era eso, mantener el arco en cero y saber que podíamos marcar en cualquier momento. El equipo tuvo una energía distinta”, expuso Rivero, satisfecho por la labor cumplida.

Pablo Aránguiz grafica el sentir de toda la Unión Española en esta imagen. (Andrés Piña/Photosport).

Y apuntó a un movimiento táctico que le sirvió mucho al equipo. “Cambiamos de perfil a Luis Guerra con Bastián Silva. Empezamos a ser más profundos y Basti ayudó en el trabajo defensivo”, sentenció Rivero en la zona mixta del reducto quillotano.

Así quedó Deportes Limache en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

A falta de dos fechas para cerrar la Liga de Primera 2025, el Tomate Mecánico se ubica así en la tabla.

