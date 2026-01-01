Es tendencia:
Universidad Católica

Ex crack de Universidad Católica le advierte a Matías Palavecino: “Tiene que llegar a rendir”

Matías Palavecino se transformó en el primer gran refuerzo de Universidad Católica de cara al 2026. Ya le exigen desde la galería.

Por Jose Arias

El crack de Coquimbo Unido en 2025, quiere seguir haciendo historia en 2026.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTEl crack de Coquimbo Unido en 2025, quiere seguir haciendo historia en 2026.

Universidad Católica se puso las pilas desde el cierre de la Liga de Primera 2025 y abrochó el primer refuerzo de la temporada siguiente. Rápida movida que le permitió tener a uno de los jugadores más codiciados del mercado.

Se trata de Matías Palavecino, que la rompió como volante en Coquimbo Unido y que antes de terminado el campeonato ya era puesto como posible refuerzo de varios equipos grandes.

Habrá que ver si la camiseta juega un rol importante en el desempeño del rosarino. En Coquimbo, sin dudas, la rompió, pero no a veces jugar en un grande es un cambio drástico.

Jorge Aravena hace un diagnóstico sobre Matías Palavecino

En conversación exclusiva con RedGol, Jorge Mortero Aravena, mítico jugador cruzado y de la Selección Chilena, analizó la posibilidad de que a Matías Palavecino le vaya bien en Universidad Católica y fue enfático al declarar que no hay que tenerle tanta paciencia.

“Vamos a ver si en la Universidad Católica rinde, porque tiene que llegar y hacerlo. No tiene que hacer la típica del proceso de adaptación. Hay jugadores que vienen desde el extranjero y tienen dos tres años de la misma excusa”, enfatizó el Mortero.

“Cuando un jugador viene de refuerzo, tiene que llegar a rendir. Hay que saber jugar en un equipo grande, que está en Copa Libertadores y que tiene que disputar el campeonato sí o sí”, añadió, para finalmente dar su veredicto.

Matías Palavecino emblema del campeón | Photosport

“Es buen jugador, pero hay que esperar cómo va a rendir. Yo quiero que le vaya bien, porque viene de refuerzo en un equipo con campeonatos importantes por delante”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Matías Palavecino en 2025?

La figura del Coquimbo Unido campeón jugó un total de 38 partidos, entre Liga de Primera y Copa Chile. Anotó siete tantos y dio un total de catorce asistencias.

