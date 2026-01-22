Es tendencia:
Histórico de la selección chilena no perdona a Zavala: “Era para que volviera en bus”

Jorge Aravena destrozó a Cristián Zavala tras su penal fallado en Colo Colo, asegurando que no ha piensa como jugador profesional.

Por Sebastián Amar

Jorge Aravena no se guardó nada y lanzó durísima críticas contra Cristián Zavala, luego del penal fallado que dio vuelta al mundo y que volvió a poner en duda el presente del extremo en Colo Colo.

“Es difícil calificar una estupidez como esa. Yo lo mandaría de regreso en bus desde Uruguay, así de simple“, comentó el Mortero, especialista en penales e histórico de la Selección Chilena.

Además, el Mortero se refirió a la posibilidad de hacer algo como el penal mal tirado de Zavala. “Ni en el barrio se ve una cuestión así, Zavala no entiende que es un jugador profesional”, destacó el exjugador de Universidad Católica.

Final de Supercopa: ¿Coquimbo o Universidad Católica?

El histórico jugador cruzado también se refirió al esperado partido entre Universidad Católica y Coquimbo Unido por la final de la Supercopa que se disputará este domingo a las 19:00 horas en el Sausalito de Viña del Mar.

“Yo el domingo quiero que gane la UC, pero yo le diría a la gente de Coquimbo que pida a Zavala y si hay penales que patee los cinco“, comentó bromeando por el desastroso penal que tiró Zavala.

Final que tendrá un sabor especial y es que otro histórico cruzado se reencontrará con el hincha de la franja. Lucas Pratto se reencontrará con Universidad Católica en una final de Supercopa que promete ser caliente.

