Hasta con fotos en la Garra Blanca: Pablo Aránguiz toma ventaja para ser nuevo fichaje de Colo Colo

Colo Colo sigue en el mercado de fichajes, pero ahora en la búsqueda de un reemplazante de Lucas Cepeda. El seleccionado nacional dejó los albos este jueves y en las próximas horas se sumará al Elche para jugar en LaLiga de España.

El tema ahora es que Fernando Ortiz debe encontrar un reemplazante de categoría para suplir su lugar en el Cacique. De partida tiene que ser acorde al presupuesto que maneja ByN, chileno y que conozco al club. Bajo estos requisitos el nombre que más fuerza toma es Pablo Aránguiz.

El jugador de 28 años, y que ya tuvo un pasado en Universidad de Chile, asoma como una carta ideal para aprovechar el espacio que dejó Cepeda y acoplarse al sistema de juego del “Tano”. Incluso supo destacar en la reciente campaña de Unión Española, siendo uno de los más rescatables pese a terminar descendiendo a la Primera B.

Las fotos de Pablo Aránguiz en la Garra Blanca

Pero más allá de su rendimiento, Pablo Aránguiz recibió la aprobación de los hinchas especialmente por su identificación con el club. Lo que ya le trajo problemas en Universidad de Chile cuando llegó en 2020 y varias postales suyas se viralizaron en redes sociales.

Aránguiz aparecía con la camiseta de Colo Colo y en la Garra Blanca. Lo que provocó el enojo de los azules que hasta llegaron al CDA para exigir su salida. “No más zorras en la U”, fue el mensaje contra el seleccionado nacional. Lo que ocurrió antes de las llegadas de Matías Zaldivia, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

Por lo que ahora, los hinchas albos le dan el visto bueno a una eventual llegada para este 2026. Mientras la dirigencia también hace lo suyo para cerrar el plantel lo antes posible.

“Esto es real, es concreto el interés por Pablo Aránguiz, que es un reconocido hincha. Están preguntando, analizando esta posibilidad. Y sobre él se ven nombres más complicados como Diego Valdés y Víctor Dávila”, confirmaron en Los Tenores de Radio ADN. Por lo que se avecinan horas claves.