La guerra fría está declarada. El breve y polémico tercer paso de Emiliano Vecchio en Unión Española continúa dejando coletazos, más ahora que el delantero uruguayo Rodrigo Piñeiro denunció la actitud que tuvo con él la dirigencia del club.

“Le di prioridad a la Unión Española y me trataron de una manera que no me merecía. No importa, no importa”, fueron los dichos del “Loly” que encontraron repercusión en uno de los frentes de conflicto en Santa Laura. En este caso, por el jugador.

La pareja de Emiliano Vecchio, Virginia Tissera, utilizó sus redes sociales no sólo para defender a Piñeiro en sus dichos contra los dirigentes de Unión Española, sino para volver a criticar a Sabino Aguad y compañía, para reiterar la defensa de su hombre.

Pareja de Vecchio defiende a Piñeiro y ataca a Unión

Lo primero que dijo la mujer en una de las stories de su Instagram fue que “la mala no miente nunca“, para luego reiterar el apoyo irrestricto a su pareja luego de los 17 días que duró el tercer ciclo del futbolista en el cuadro de Independencia.

“Felices de estar en casa, y haber sumado anécdotas. Siempre y en todas con vos Emiliano Vecchio”, escribió Tissera para cerrar su respaldo a los dichos de Piñeiro que hasta la fecha no encuentran una respuesta oficial desde Unión Española.

Pero Tissera fue más allá en sus dichos, cuando luego escribió que “‘cosas chicas’ que hacen de una estadía, en otro país, a la tranquilidad de la familia, como por ejemplo, la vivienda. Pero no, yo soy la mala del cuento por decir la verdad. Y Emiliano lo peor.

