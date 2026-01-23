Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Unión Española

Pareja de Emiliano Vecchio arremete contra Unión tras dichos de Piñeiro: “La mala…”

Una vez más, Virginia Tissera apareció en redes sociales para atacar a la dirigencia hispana, ahora luego de los dichos del uruguayo.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Emiliano Vecchio, su novia y Rodrigo Píñeiro contra Unión Española.
© Instagram/PhotosportEmiliano Vecchio, su novia y Rodrigo Píñeiro contra Unión Española.

La guerra fría está declarada. El breve y polémico tercer paso de Emiliano Vecchio en Unión Española continúa dejando coletazos, más ahora que el delantero uruguayo Rodrigo Piñeiro denunció la actitud que tuvo con él la dirigencia del club.

“Le di prioridad a la Unión Española y me trataron de una manera que no me merecía. No importa, no importa”, fueron los dichos del “Loly” que encontraron repercusión en uno de los frentes de conflicto en Santa Laura. En este caso, por el jugador.

La pareja de Emiliano Vecchio, Virginia Tissera, utilizó sus redes sociales no sólo para defender a Piñeiro en sus dichos contra los dirigentes de Unión Española, sino para volver a criticar a Sabino Aguad y compañía, para reiterar la defensa de su hombre.

Pareja de Vecchio defiende a Piñeiro y ataca a Unión

Lo primero que dijo la mujer en una de las stories de su Instagram fue que “la mala no miente nunca“, para luego reiterar el apoyo irrestricto a su pareja luego de los 17 días que duró el tercer ciclo del futbolista en el cuadro de Independencia.

Felices de estar en casa, y haber sumado anécdotas. Siempre y en todas con vos Emiliano Vecchio”, escribió Tissera para cerrar su respaldo a los dichos de Piñeiro que hasta la fecha no encuentran una respuesta oficial desde Unión Española.

Pero Tissera fue más allá en sus dichos, cuando luego escribió que “‘cosas chicas’ que hacen de una estadía, en otro país, a la tranquilidad de la familia, como por ejemplo, la vivienda. Pero no, yo soy la mala del cuento por decir la verdad. Y Emiliano lo peor.

Publicidad

¿Cuándo juegan los hispanos?

Unión Española debuta en la edición 2026 de la Copa Chile, cuando visite a Deportes Recoleta en el Estadio Municipal Leonel Sánchez de aquella comuna, en el marco del Grupo E, el domingo 1 de febrero desde las 18:00 horas.

Publicidad
Lee también
"Si competimos, que sea sanamente, no con jugadores matándote por atrás"
Chile

"Si competimos, que sea sanamente, no con jugadores matándote por atrás"

Club del fútbol chileno declina la llegada de refuerzo estrella
Chile

Club del fútbol chileno declina la llegada de refuerzo estrella

Unión lo pasa mal: El otro fichaje que se entrampa por Vecchio
Mercado de fichajes 2026

Unión lo pasa mal: El otro fichaje que se entrampa por Vecchio

Sevilla vs. Athletic: Dónde ver el partido clave en LaLiga
Internacional

Sevilla vs. Athletic: Dónde ver el partido clave en LaLiga

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo