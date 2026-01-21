Una inesperada polémica protagonizan Emiliano Vecchio y Unión Española, donde todo parece indicar que el regreso del jugador no ocurrirá, a pesar de que ya fue anunciado. Pero esto no sería toda la tensión que experimentará el cuadro hispano, ya que aseguran que dos esperados refuerzos también podrían bajarse a causa de esta compleja situación.

La ausencia del jugador en la pretemporada llamó la atención de los hinchas y la prensa, donde el DT del equipo, Gonzalo Villagra, señaló: “Desde mi punto de vista, no está en condiciones de ser citado. Se ha tenido que ausentar de algunos entrenamientos por diversos motivos y aún no está en condiciones de participar”.

Por su parte, la pareja del jugador, Virginia Tissera, reveló a AS que el motivo de la tensión es que Unión no cumplió con lo prometido para su llegada. “No cumplió nada y lo maltrató. Yo le decía ‘por el bien de la familia, vuelve a Argentina”.

Los fichajes que peligran por polémica con Vecchio

Según revela el periodista deportivo Juan Pablo Espinosa de Independencia Hispana y Rumbo Deportivo hay “daños colaterales” tras esta polémica.

“La llegada de Rodrigo Piñeiro y Juan Pablo Gómez estaría pendiendo de un hilo tras los daños colaterales que habría ocasionado la salida y demanda de Emiliano Vecchio. Según me informan desde Unión Española, lo que parecía firmado ya no es tan así”.

Piñeiro era uno de los refuerzos esperados de esta temporada, ya que el jugador argentino militó en el cuadro hispano durante el 2022.

Vecchio se ofrece a equipo argentino

Tras esta polémica, que parece no encontrar solución, el jugador argentino no vivirá su tercera oportunidad en el cuadro hispano y ya pensando en su futuro se ofrece a un histórico equipo argentino.

“No quiero plata, solo me interesa jugar en San Lorenzo”, comentó al medio Mundo Azulgrana, para luego agregar: “Quiero que me vea un mes Damián Ayude y si cree que no estoy apto, me voy solo”.

Añadiendo que es su meta para esta temporada. “Quiero jugar gratis en San Lorenzo. No quiero plata, yo quiero jugar en el Gasómetro”.