Sigue la teleserie de Emiliano Vecchio y su abrupta salida de Unión Española. Si la pareja del jugador criticó a los hispanos, ahora se filtró un audio del jugador, donde además de su voz, se escucha a Virginia Tissera reclamando la situación.

Ante el mensaje de un hincha reclamando la nueva polémica del jugador a la cuenta de Instagram de la mujer, Vecchio apareció respondiendo con un mensaje de voz. Ahí disparó diciendo que “sos uno de los tantos cobardes que se esconden en Internet”.

“Es mi tercer pasaje por Unión Española, siempre rendí y di todo, fuimos a Unión para dar una mano, modifiqué la vida de mi familia por ir a ayudar al club”, partió descargándose.

¿Es él? El audio de Vecchio criticando a Unión Española

En el audio replicado en redes sociales por hinchas de Unión Española, Emiliano Vecchio hace sus descargos tras el nuevo escándalo a su larga lista de polémicas en el club, esta vez tras dichos de su pareja.

El jugador en conflicto con Unión Española.

“Fue una tortura lo que vivimos. En vez de enojarte conmigo, lo que hablamos es de las personas que en este momento están en el club, que son los que hicieron que el club descienda y esté en tan mal estado, abandonado”, lanzó.

Pero no se quedó ahí, ya que el jugador ahora ex hispano defendió a su pareja y arremetió de nuevo contra los dueños de Unión Española. Los culpó directamente del mal momento del club.

Ahí Vecchio apuntó a que “Virginia lo que contó es lo que vivió, una pesadilla. A nosotros nos pagan dos pesos, espero este mensaje se lo mandes a todas las personas del club que lo están destruyendo”.

Por su parte, la mujer también intervino y aseguró que “a Santa Laura ni siquiera me invitaron, no soy mentirosa para cubrir a Unión Española que me chupa un huevo”.

El audio de la polémica: