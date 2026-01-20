Es tendencia:
Fútbol chileno

Fue campeón con la U, Colo Colo y comentó en TNT Sports: el tapado de Unión Española para reemplazar a Vecchio

Un experimentado talento se acerca a Santa Laura tras la polémica con el argentino. Ya hubo sondeos previos y el interés es concreto nuevamente.

Por Nelson Martinez

Polémica en Santa Laura por el argentino.
Con fuertes dichos de su pareja contra el club, Emiliano Vecchio sentenció su adiós de Unión Española. El argentino había arribado para darle una mano al equipo en Primera B, pero solo sumó problemas.

Sin llegar a los entrenamientos y con el técnico borrándolo públicamente, la polémica terminó con guerra de declaraciones en su salida. Pero “A rey muerto, rey puesto”, dicen en los Unión Española.

Es que a la cocinada llegada de Rodrigo Piñeiro en ofensiva, otro potente nombre se aproxima para tomar el lugar de creador hispano que dejó Vecchio. Con larga trayectoria en el fútbol chileno, un argentino nacionalizado está muy cerca de arribar.

El experimentado talento que quieren por Vecchio

Unión Española tiene a Ramón Fernández como la gran carta para reforzar el equipo tras la polémica salida de Emiliano Vecchio. Según supo RedGol, incluso antes de la llegada de Vecchio ya habían sondeado la opción del ex O’Higgins.

Estoy esperando un buen proyecto en lo futbolístico, todavía a mi me moviliza seguir jugando, quiero seguir ganando cosas”, dijo a Primera B Chile. Eso sí, a fines del 2025 viene de colgar los botines temporalmente.

Es que el campeón con Colo Colo y U de Chile formó parte del canal TNT Sports comentando la Copa UC. Si bien se animó a dicha experiencia, su deseo es seguir jugando a los 41 años.

Desde Unión Española ya trabajan en la movida, apelando a que el jugador es viable económicamente para las pretensiones del club. Misma razón que terminó por enterrar el polémico ciclo de Emiliano Vecchio.

