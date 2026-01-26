La salida de Lucas Cepeda tiene a Colo Colo buscando alternativas para reemplazarlo. El Cacique está mirando nombres para cubrir su ataque y hay uno que están mirando desde hace ya varios meses: Daniel Castro.

Popin la rompió en la temporada 2025 con Deportes Limache y el Eterno Campeón se encandiló con sus goles. Una situación que ha generado una ola de rumores que, por ahora, lo mantienen en los Tomateros aunque con interesados incluso en el extranjero.

Ahora, a menos de una semana del inicio de la Liga de Primera, su nombre vuelve a estar en carpeta del Cacique. Es por ello que desde el elenco limachino llegaron a avisarles que no creen que se mueva aunque lleguen con un camión de plata.

Deportes Limache le saca la lengua a Colo Colo por Daniel Popin Castro

En Colo Colo buscan un reemplazante para Lucas Cepeda y Daniel Castro se asoma como una de las opciones. El extremo es uno de los nombres que gustan en el Cacique para tomar el puesto que deja vacante el nuevo refuerzo del Elche, aunque no muchos lo ven en el Estadio Monumental.

Daniel Castro, más conocido como Popin, es uno de los nombres que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda. Foto: Photosport.

César Pinares, volante de Deportes Limache, conversó con De fútbol se habla así de DSports y se refirió a la situación de su compañero. “Yo a Popin lo veo bastante bien, contento, está en un lugar que conoce mejor que yo“, lanzó de entrada.

De hecho, el 10 de los Tomateros remarcó que Daniel Castro está cómodo. “Él sabe dónde está. Obviamente me imagino que tuvo la ilusión de partir a un grande como cualquier jugador, para el que es lindo, pero lo veo bien. El otro día jugó un buen partido, anotó“.

En esa misma línea, César Pinares remarcó que todos quieren lo mejor para Popin, aunque enfatizaron que no lo ven afuera del club. “No sé si se va o no, yo le deseo lo mejor. Si se queda, fenomenal porque nos ayudará un montón. Si puede salir y es bueno para todos, bienvenido también. Pero lo veo contento, con ganas de hacer lo mismo y más que el año pasado“.

Finalmente, desde Deportes Limache remarcaron que el extremo está encendido para el 2026. “Es competitivo, se le abrió el apetito. Disfrutó el año pasado con los goles que hizo“.

Daniel Castro es uno de los nombres que suenan con fuerza para reforzar a Colo Colo antes del inicio del torneo. El Cacique busca refuerzos y mira atento el caso del extremo de los Tomateros, al que seducen para que dé el salto.

¿Cuáles fueron los números de Daniel Castro con Deportes Limache en 2025?

Daniel Popin Castro está en el radar de Colo Colo luego de un tremendo 2025 con Deportes Limache, donde disputó 36 partidos oficiales en total. En ellos aportó con 17 goles y 3 asistencias en los 2.708 minutos que acumuló dentro de la cancha.