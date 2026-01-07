Sigue la teleserie entre Colo Colo y Daniel Castro. El cuadro popular necesita más que nunca un delantero, considerando la lesión que viene de sufrir Marcos Bolados. Popín es alternativa.

En los días anteriores, Deportes Limache recibió ofertas desde Macul por el atacante. Sin embargo, éstas fueron consideradas débiles económicamente hablando y no se prosiguió con el trato.

Ahora, la lesión de Bolados viene de reactivar el interés albo por Popín Castro. Es por eso que se vienen días de ofertas y de ofrecimientos voluptuosos. Uno de ellos, habría llegado ya.

ver también Es chileno-argentino, interesaba en la U de Chile y suena como el remplazo de Vicente Pizarro en Colo Colo

Ofrecimiento albo

Colo Colo intenta fórmulas para poder avanzar con Daniel Castro y, al mismo tiempo, poder mantener las arcas del club dentro de sus límites sanos. Ambas cosas parecen tener distintas prioridades.

No obstante, Colo Colo está analizando hacer una oferta jugosa por el atacante limachino. La junta de directorio debe definir si presentará 500 mil dólares por un alto porcentaje del pase de Popín Castro, más la cesión del pase de Bastián Silva.

Esto lo explicó el periodista Rodrigo Arellano, quien puso la pelota en el sector del directorio. Ahora, habrá que ver si el tema de Popín genera unanimidad en la interna de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Daniel Castro le anotó, incluso, a Colo Colo | Photosport

¿Cuáles fueron los números de Daniel Castro en 2025?

Daniel Popín Castro jugó un total de 36 partidos en la temporada, anotando la no despreciable suma de 17 goles (casi uno cada dos partidos). Además, dio tres asistencias.