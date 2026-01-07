Colo Colo está viviendo horas muy movidas en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Cacique se prepara para varias salidas de cara a la temporada que inicia, con una muy sensible: Vicente Pizarro.

El Vicho dejó la pretemporada alba y viajó a Argentina para sellar su vínculo con Rosario Central. Una situación que obliga a la dirigencia a pensar en reemplazantes más allá de lo que tienen en el Estadio Monumental. Y todo indica que ya hay un elegido.

Desde Independiente de Avellaneda, club que también tentó al Vicho, podría llegar el próximo refuerzo del Eterno Campeón. Una figura a la que ya le echaron el ojo en el pasado y que define su futuro después de no tener los minutos esperados en 2025.

Colo Colo mira a Pablo Galdames para reemplazar a Vicente Pizarro

El nombre de Pablo Galdames comienza a sonar con fuerza en el Estadio Monumental. Colo Colo busca un reemplazante para Vicente Pizarro y el mediocampista de Independiente es el elegido por la dirigencia alba.

Pablo Galdames es el nombre que busca Colo Colo para cubrir la salida de Vicente Pizarro en 2026. Foto: Getty Images.

Así por lo menos lo dieron a conocer este miércoles en Bolavip, donde revelaron que en Blanco y Negro están siguiendo de cerca su caso. Esto, ante las grandes chances que tiene de quedar fuera del proyecto 2026 del Rojo.

“Aún no hay acercamientos formales, la dirigencia del club estaría tanteando la situación de Galdames para ser una opción en Colo Colo“, remarcaron en el citado medio nacional.

Aunque la llegada del mediocampista no será fácil, ya que en Argentina también lo están buscando. Gimnasia de Mendoza es uno de los que ha hecho consultas por su situación, aunque sin mayores avances.

Quedará esperar para ver cómo es que se planta la dirigencia alba sobre este tema. Pese a que no habrá competencia internacional, en el Eterno Campeón quieren pelear el título y necesitan nombres para poder cubrir el vacío que dejará su capitán en su salida a Rosario Central.

Vicente Pizarro se despide de Colo Colo y ya le buscan un reemplazante para el 2026. Pablo Galdames es el apuntado por el Cacique, con una movida que podría tener novedades en las próximas horas.

¿Cuáles fueron los números de Pablo Galdames en 2025?

Pablo Galdames suena como reemplazante de Vicente Pizarro en Colo Colo luego de haber disputado 33 partidos oficiales en total con Independiente en la temporada 2025. En ellos aportó con 4 goles y 2 asistencias en los 1.290 minutos que estuvo dentro de la cancha.