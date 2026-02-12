Después de un 2025 en el que prometía mucho, Alexander Aravena se ha ido quedando estancado en su paso por Brasil. El momento del delantero llevó a que Colo Colo se interesara en sus servicios, pero recibiendo una respuesta que no esperaban en el Estadio Monumental.

Luego de no comenzara de buena manera la temporada 2026 en Gremio, el Cacique tentó al delantero con volver a Chile para relanzar su carrera. Sin embargo, el portazo se escuchó en todos lados y muchos esperaban verlo sumar minutos en el Tricolor.

No obstante, este miércoles el ex Universidad Católica ratificó su complicado presente al no ser considerado ni para estar en la banca de su equipo. Una situación que preocupa a los hinchas y, especialmente, a la selección chilena en la que ha ido ganando espacio con Nicolás Córdova.

Alexander Aravena desecha a Colo Colo sin tener claro su futuro en Gremio

El futuro de Alexander Aravena se ha transformado en uno de los mayores misterios de los chilenos que juegan en el extranjero. El delantero no lo pasa bien en Brasil, pero a pesar de ello insiste en quedarse a pelear por una oportunidad.

Alexander Aravena le dijo que no Colo Colo para seguir en Brasil, pero allá no va ni a la banca. Foto: Twitter.

Después de sonar en Colo Colo y darles un portazo, muchos esperaban verlo en acción con Gremio en el duelo ante Sao Paulo. Aunque las cosas terminaron de una forma totalmente distinta, ya que no fue ni a la banca.

Publicidad

Publicidad

La llegada del técnico Luís Castro ha sido todo un desafío para Alexander Aravena. En Brasil anunciaron que el DT no lo tiene considerado y espera que el club lo venda, más allá de que sus resultados no han sido los mejores al mando del Tricolor.

ver también Accidentado: los cortes con los que terminó Lautaro Pastrán luego de su debut en Colo Colo

Hace algunos días se conoció que incluso en Gremio lo veían como moneda de cambio ante el interés de Racing. El acuerdo pudo darse, pero finalmente todo se cayó y hoy su futuro es una incógnita.

Quedará esperar para ver si es que este panorama se mantiene para el delantero chileno. Su presente no es el mejor y necesita con urgencia aclarar el panorama antes de que sea demasiado tarde.

Publicidad

Publicidad

Alexander Aravena se negó a venir a Colo Colo y opta por quedarse en Gremio aunque no lo tengan en cuenta. El delantero quiere dar la pelea para seguir en el extranjero, algo que hoy se le está complicando y mucho.

¿Cuáles son los números de Alexander Aravena en Gremio?

En su paso por Gremio, Alexander Aravena ha logrado disputar un total de 57 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha aportado con 7 goles y 3 asistencias en los 2.224 minutos que acumula dentro de la cancha.