El mercado de pases sigue en movimiento en todo el mundo y, con ello, el futuro del chileno Alexander Aravena sigue sin definirse, ya que se hablaba de un posible traspaso a la liga argentina. Sin embargo, se reveló que hubo un inesperado giro.

Según el medio Olé, Aravena que milita en Gremio iba a ser una parte importante de la transacción de Juan Ignacio Nardonide Racing Club al equipo brasileño. Sin embargo, aunque se aseguraba que el mediocampista ya estaba listo en Brasil, nada ha sido oficial y lo mismo pasa con el jugador chileno.

El ex Universidad Católica pasa por tensos momentos en el Brasileirao, ya que no ha podido posicionarse en la escuadra y lleva una importante cantidad de partidos sin ver acción en la cancha.

¿Alexander Aravena saldrá de Gremio?

Según revela AS, el jugador ha sido sondeado, pero no hay ninguna propuesta oficial. Agregando que, a pesar de los rumores que dan por cercana su llegada a la Liga Argentina, Gremio todavía no recibe una oferta.

Asimismo, As reveló hace algunos días que desde Vibra, la agencia de representación del jugador, están en búsquedas de nuevos rumbos para el jugador, añadiendo que Gremio no se opondrá a su partida si es que llega una buena propuesta.

El jugador llegó en julio del 2024 a la escuadra brasileña desde el Porto Alegre fichando por cuatro temporadas, por lo que tiene contrato vigente hasta finales del 2028. Sin embargo, no ha podido posicionarse en la oncena titular del equipo que dirige Luis Castro.

