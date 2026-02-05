Alexander Aravena está viviendo un complejo inicio de año en Gremio. Lamentablemente el chileno ha jugado poco y nada en este comienzo del 2026, razón por la cual los rumores de una posible salida están a la orden del día.

Y es que a la posibilidad de dejar el club de Porto Alegre para llegar a Racing se sumó una nueva opción en este mercado de fichajes.

El destino seguiría siendo el fútbol argentino, pero esta vez como una suerte de moneda de cambio para que Gremio pueda sellar la contratación de una de las figuras trasandinas más prometedoras en la actualidad.

¿Aravena a Huracán?

De acuerdo a información entregada por Data Huracán en Twitter, Gremio está ofreciendo 2,5 millones de dólares para quedarse con el pase de Leonel Pérez, volante argentino de 21 años que está brillando en el globo.

La cuestión es que en la operación se menciona que podría ser incluido Alexander Aravena, jugador que en el pasado ya levantó el interés de Huracán.

Esto ocurrió en diciembre del 2023, cuando el cuadro argentino buscó quedarse con el delantero que por eso días jugaba en Universidad Católica. En esa ocasión en la UC pidieron tres millones de dólares por el 50% de su pase, cifra que terminó por espantar al cuadro trasandino.

Los números de Alexander Aravena en Gremio

En el año y medio que lleva en Gremio el delantero chileno de 23 años ha jugado un total de 56 partidos, en los que ha anotado siete goles y dado tres asistencias en 2.204 minutos de acción.