Ante la necesidad de sumar minutos en cancha durante la temporada 2026, el delantero chileno Alexander Aravena comunicó su deseo de emigrar desde Gremio de Porto Alegre, y ya revisa ofrecimientos para continuar su carrera.

Desde Turquía dieron a conocer que el Besiktas tendría interés en contratarlo, mas no por un pedido del cuerpo técnico, sino que por una decisión dirigencial. Desde Brasil ya avisaron que no pondrán resistencia a su eventual salida del club gaúcho.

Sin embargo, ante las dudas que todavía genera en territorio otomano su posible incorporación, desde Uruguay se dio a conocer que un coloso del fútbol sudamericano hizo las consultas en Gremio por Aravena, y todo por la recomendación de un ex compañero.

Histórico de Sudamérica busca firmar a Alexander Aravena

La información surgió del medio partidario “Fútbol a lo Peñarol”, que sigue la cobertura del conjunto oriental y afirma que gracias a los comentarios del delantero Matías Arezo, con quien el “Monito” compartió en Brasil, podría aterrizar en esta institución.

“Peñarol va por Alexander Aravena, actualmente en Gremio, jugador de la Selección de Chile. Quien lo recomendó fue Matías Arezo“, señala la publicación aurinegra, la cual ya cuenta con casi 74 mil visualizaciones en la red social X.

En caso de concretarse sería el segundo futbolista chileno que en menos de un año aterrice en el cuadro “mirasol”, luego que en el segundo semestre del 2025 vistiera esa el arquero Brayan Cortés, aunque no extendieron su préstamo desde Colo Colo.

Los números del “Monito” en 2026

En el comienzo de la actual temporada en el fútbol brasileño, Alexander Aravena perdió la relevancia que tuvo durante el 2025. Actualmente es un hombre de alternativa y suma más presencias en el banco de suplentes que minutos en cancha.

Actualmente disputó 126 minutos en tres juegos, todos por el Campeonato Estadual Gaúcho donde sólo fue titular en uno, sin registrar goles ni asistencias. Números que explican el deseo del chileno para emprender nuevos horizontes.

Alexander Aravena con opciones de salir desde Gremio (Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar?

Tras ser suplente en la derrota por 2-1 ante Fluminense por la primera fecha del Brasileirao, Alexander Aravena tiene la oportunidad de sumar minutos con Gremio este sábado 31 de enero, cuando enfrente a Juventude por el Torneo Gaúcho, desde las 16:30 horas.