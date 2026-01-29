El mercado de fichajes sigue en movimiento y con ello distintas figuras podrían cambiar de club durante esta temporada, siendo uno de ellos el futbolista chileno Alexander Aravena quien podría despedirse de Gremio.

El jugador estaría pasando por un complejo momento en el Brasileirao, ya que de los 6 partidos que suma Gremio este 2026, Aravena no ha sido considerado en los últimos tres partidos de la escuadra, donde en dos no fue convocado, sumando un total de 118 minutos.

A pesar de que esta situación podría cambiar prontamente, revelan que el interés del jugador podría ser su salida.

¿Alexander Aravena dejará Gremio?

Según revela AS, desde Vibra, la agencia de representación del jugador, están en búsqueda de nuevos destinos para el jugador nacional, donde añaden que Gremio no se opondrá a su partida si es que llega una buena propuesta.

El jugador llegó en julio del 2024 a la escuadra brasileña desde el Porto Alegre fichando por cuatro temporadas, por lo que tiene contrato vigente hasta finales del 2028.

El club que busca a Alexander Aravena

Según la cuenta turca dedicada al mercado de transferencias, Class Haber, el chileno está en el radar de la gerencia técnica del Besiktas, uno de los gigantes de la liga turca. Sin embargo, enfrentaría un inesperado problema: No tendría la aprobación del cuerpo técnico.

