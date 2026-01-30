Hinchas de Colo Colo se quejan por aumento en el precio de entradas para 2026

Los hinchas de Colo Colo cuentan las horas para el debut en la Liga de Primera, pactado para este sábado 31 de enero en Valparaíso. Y también para el regreso al Estadio Monumental, que será en la segunda fecha del torneo.

Después del estreno contra Deportes Limache, el Cacique enfrentará a Everton en lo que será el regreso a su casa después de una larga espera.

Las redes sociales de los albos anunciaron el inicio de la venta de entradas para el duelo contra los ruleteros. Y los primeros ingresar a Punto Ticket se dieron cuenta de un leve aumento en el precio de los tickets.

Todos los sectores de la Ruca sufrieron un incremento en su precio. Por ejemplo, las galerías y los codos pasaron de 9.000 a 9.900 pesos. Desde Dale Albo cuentan que este aumento se debe a que la ticketera incluyó un cargo por servicio y que no se trataría de una decisión del club. Aún así, los hinchas se hicieron sentir. “Deberían bajar los precios si no jugamos ni una h… internacional”, fue uno de los comentarios en redes sociales.

Inicia la venta de entradas para Colo Colo vs Everton en la fecha 2

Con esto, las galerías Arica y Magallanes, y los codos Lautaro, Tucapel, Caupolicán y Galvarino tendrán un precio de $9.900 por entradas. Eso sí, sigue habiendo descuento para niños (salvo en Arica y Lautaro, donde no pueden ingresar), dejando el precio en $4.950.

En cuanto a la tribuna Cordillera, el precio quedó en $16.500, mientras que una entrada para Océano ahora cuesta $27.500.

La venta general de las entradas para el partido Colo Colo vs Everton inicia este sábado 31 de enero a las 16:00 horas. Antes, es el turno de accionistas, abonados, socios y clientes Tenpo. Todos deben estar en el Registro Facial que ya está aplicando el Cacique.