Huachipato y Universidad de Chile animarían uno de los partidos más entretenidos de la 2° fecha de la Liga de Primera. Sin embargo, la Delegación Presidencial bajó el pulgar.

Resulta que desde las autoridades, rechazaron la realizaron del encuentro entre los Acereros y los Azules debido a un informe de la Conaf. Vale recordar que la Región del Biobío fue afectada hace algunos días por feroces incendios, los cuales golpearon a la zona.

La explicación del Delegado Presidencial

La decisión de la Delegación Presidencial ya levantó polémica, debido a los varios partidos suspendidos que tuvo el 2025. Si bien el partido todavía puede jugarse en otro recinto, es compleja la reprogramación. Por esto, las autoridades explicaron la situación.

“Estamos en un Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe en la zona de la provincia de Concepción, y eso implica, obviamente, que todo el trabajo en materia de seguridad por parte de las policías está radicado precisamente en las zonas donde están las familias afectadas por los incendios forestales para diversas tareas”, indicó Eduardo Pacheco, delegado presidencial de la Región del Biobío.

ver también Se complica Huachipato: los cuatro estadios que inscribió y por qué no puede usar ninguno contra U. de Chile

“Un segundo concepto importante es el informe de Carabineros que ha condicionado diversas medidas; por ejemplo, señalaba que no era posible jugar con público visitante y eso también está dentro de los aspectos a considerar y, también, obviamente, se hacían reducciones de aforo importantes“, complementó Pacheco.

TNT Sports y la ANFP establecieron un protocolo para este tipo de situaciones, por lo que Huachipato todavía tiene la opción de encontrar otro estadio para recibir a Universidad de Chile. Claro que este tendría que ser fuera de la Región del Biobío.

Publicidad

Publicidad

Huachipato y U. de Chile podría ser suspendido. Imagen: Photosport

“Ahora, ese rechazo a la solicitud implica que también se ha entregado toda la articulación necesaria por parte de la Delegación Presidencial para ayudar a los clubes a buscar otro lugar, que se busque otro centro deportivo, otro estadio que reúna las condiciones de seguridad que sabemos que hoy día son muy frágiles“, cerró el delegado presidencial.