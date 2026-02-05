Es tendencia:
U. de Chile

El minuto de furia de Caamaño por el partido Huachipato vs U. de Chile: “Ahora viene Forestín…”

La incógnita por el partido entre Huachipato y U. de Chile ha dejado varias reacciones. Cristián Caamaño mostró su indignación.

Por Javiera García L.

Cristián Caamaño se descargó en Radio Agricultura
Los problemas para que se juegue el partido entre Huachipato y U. de Chile en la segunda fecha de la Liga de Primera siguen dando que hablar. Y es que la Delegación Presidencial del Biobío no autorizó la realización del encuentro el domingo 8 en Talcahuano y se buscan soluciones.

Las autoridades rechazaron la petición por un informe de Conaf respecto a las condiciones de la zona, considerando los incendios forestales en la región. Por eso, los acereros mandarán una nueva propuesta de partido: para el lunes 9 de febrero y solo con abonados locales.

Las reacciones han sido variadas, pero una de las más indignadas fue la de Cristián Caamaño, quien usó su espacio en Radio Agriculta para descargarse.

“El fútbol no se defiende, no tiene interlocutor. ¿Dónde está el ministro del Deporte? ¿Dónde está Pablo Milad? ¿Dónde está el gerente de ligas? Que se haya reunido con todos los delegados y haya dicho, sabes, vamos a hacer todo para que se jueguen los partidos, tenemos la pistola al pecho. Y ustedes a la segunda fecha me levantan que Forestín (mascota de la Conaf) dice que hay un problema con el cerro de al lado“, protestó.

Huachipato vs U. de Chile no fue autorizado: en Talcahuano buscan jugar un día después | Photosport

El minuto de furia de Cristián Caamaño por el duelo entre Huachipato y U. de Chile

El cerro de al lado ha estado 50 años, han ido cien mil partidos los barra brava a esa zona y no ha pasado nada. Y resulta que ahora Conaf levanta la bandera que se puede quemar un cerro“, se quejó.

Ahora, Huachipato espera la respuesta de su nueva solicitud para que el partido se pueda jugar sin una reprogramación que pueda perjudicar sus calendarios. La Delegación Presidencial, Carabineros y Conaf tienen la última palabra.

