Sigue la incógnita por el partido entre Huachipato y U. de Chile en la segunda fecha de la Liga de Primera. La Delegación Presidencial de la Región del Biobío no autorizó la realización del encuentro en Talcahuano y se buscan soluciones.

La negativa de las autoridades se dio tras un informe de la Conaf respecto a las condiciones de la zona, todo considerando los devastadores incendios forestales que afectaron a la región, específicamente a las zonas de Penco y Tomé.

El elenco acerero presentará una nueva propuesta de partido para un día después, el lunes 9 de febrero, en Talcahuano. Solo se considerarán abonados de Huachipato. Después, tocará esperar la respuesta.

Pero desde la U están furiosos. En ESPN, Diego Rivarola, ídolo de los azules, explotó: “A mí me gustaría preguntarle a Eduardo Pacheco (delegado presidencial): ¿Por qué no mandaron a hacer el informe antes de que empezara el fútbol? La semana pasada se jugó un partido ahí”.

El duelo entre Huachipato y U. de Chile no fue autorizado: deberá jugarse un día después | Photosport

Diego Rivarola explota por Huachipato vs U. de Chile

“Es extraño que justamente esta semana mandan el informe (de la Conaf). Y la semana pasada también tuvieron un partido”, se descargó el exdelantero. En el panel, Marcelo Barticciotto le respondió que “ellos tienen miedo de que vaya gente igual a los alrededores“.

“Que digan directamente que tienen miedo de que la gente de la U vaya para allá. Lo que pasa es que no se quieren hacer responsables. Ese informe lo podía haber pedido la semana pasada. Se jugó también”, protestó Diego Rivarola.