El gran evento de la NFL, el Super Bowl LX que definirá a un nuevo campeón se realizará este fin de semana y la estrella de la música Bad Bunny será el encargado de animar la fiesta en el histórico show de medio tiempo.

Este 8 de febrero los Seattle Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots por levantar la copa en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California donde la música tendrá un papel importante. Con un amplio repertorio de canciones, muchos se preguntan cuáles son las canciones que interpretará el artista puertorriqueño.

Bad Bunny setlist para el Super Bowl

El ganador de Grammy cuenta con grandes éxitos, pero debido a las interpretaciones de sus últimos shows, es muy probable que estas canciones se harán presente en el gran evento deportivo, considerando además que el show de medio tiempo tiene una duración de 15 minutos.

Las canciones que estarían presentes en el show de Bad Bunny

“NUEVAYoL”

“Callaita”

“EoO”

“Safaera”

“Yo perreo sola”

“BAILE INoLVIDABLE”

“Tití Me Preguntó”

“Lo Que Le Pasó a Hawaii”

“LA NOCHE DE ANOCHE”

“LA MuDANZA”

“VOY A LLeVARTE PA PR”

“PERRO NEGRO”

“Una Velita”

“I Like It”

“Dakiti”

“La Santa”

“KLOuFRENS”

“DtMF”

¿Dónde ver a Bad Bunny en el Super Bowl?

El gran evento deportivo se disputará este domingo 8 de febrero, donde la apertura estará a cargo de Green Day y Bad Bunny en el halftime show.

El encuentro podrá verse en TV a través de ESPN y online en la señal premium de Disney+. DAZN también tendrá disponible el encuentro a través de NFL Game Pass bajo suscripción paga.

