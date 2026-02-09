Se disputó el Super Bowl de la NFL este domingo en Estados Unidos, en un partido en el que Seattle Seahawks derrotó a New England Patriots por 29-13. Sin embargo, en Chile lo más llamativo fue el show de medio tiempo.

Estuvo a cargo de Bad Bunny, quien conmovió los corazones de toda latinoamérica al presentar un espectáculo de gran nivel.

Chile más presente que nunca en el Super Bowl

En nuestro país hubo dos cosas que llamaron mucho la atención. Lo primero, fue que estaba presente el actor Pedro Pascal como parte de los cientos de invitados.

Pedro Pascal estuvo en el show de Bad Bunny

Luego, al final del espectáculo, apareció el artista acompañado por un montón de banderas de países de América, dejando claro el mensaje que quería entregarle a Estados Unidos.

Ahí fue donde se pudo apreciar en televisión a la bandera chilena muy nítida cuando iban cerrando el show que se brindó.

La bandera de Chile junto a Bad Bunny

La idea era dar el mensaje de que América debía estar unida, estar todos juntos, en un claro aviso hacia el gobierno de Donald Trump. De hecho, el cantante nombró a nuestro país en primer lugar cuando mencionó todo el continente de sur a norte.

El periodista de ESPN para la transmisión en América, John Sutcliffe, dijo que “he cubierto Super Bowl, fue muy emotivo. El mensaje que mandó Bunny, te guste o no su música, es con amor, cariño, cultura, en un mundo donde todos se están peleando. Se vale hoy, estés en Argentina, Colombia, México o Chile, tener una lágrima en el ojo”.

Agregó muy emocionado que “debes sentirte orgullo que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos (estadounidenses). Viva Bad Bunny”.