Una verdadera hazaña logró el Real Betis de Manuel Pellegrini en La Liga de España, porque se cobró revancha de Atlético Madrid y ganó un partido que no estaba pensando en los análisis más optimistas de los sevillanos.

El equipo de Diego Simeone siempre complica al del Ingeniero, de hecho durante la semana pasada le ganó por 5-0 por la Copa del Rey en La Cartuja, pero llegó la revancha del entrenador chileno.

Betis este domingo dio el gran golpe en el certamen español, puesto que ganó por 1-0 como visitante al Atlético Madrid y se prende en la tabla de posiciones.

ver también Antony y el refuerzo debutante del Betis alucinan por Pellegrini tras la victoria al Atlético Madrid

Manuel Pellegrini explica la clave para la victoria en Madrid

Tras el partido habló Manuel Pellegrini, quien explicó cómo levantó a su equipo para que le ganara al mismo cuadro que lo había apabullado hace muy pocos días.

“Creo que ha sido clave mantener seguridad defensiva de no regalar tres goles como el partido pasado. Estuvimos intensos en la recuperación, concentrados y no dimos los espacios como en el partido anterior”, dijo el chileno.

“Fue muy fuerte la derrota (de la Copa del Rey), pero nosotros venimos de una temporada bastante buena. Tuvimos una actuación muy mala, un traspié importante, pero no íbamos a echar todo a la basura por eso. Nos concentramos en sumar los tres puntos”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Manuel Pellegrini analizó el triunfazo en Madrid. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Por último, Pellegrini señaló que “es como intentamos jugar siempre. No siempre se puede. Es importante tener seguridad defensiva y trabajar el partido noventa minutos. Sobre todo con rendimientos individuales altos de los jugadores”.

El próximo partido de Real Betis será el domingo 15 de febrero, cuando visite a Real Mallorca desde las 17:00 horas de Chile.

Publicidad

Publicidad

ver también Pellegrini en llamas: Real Betis rompe el maleficio ante Atlético Madrid y sueña con la Champions

La tabla de posiciones de La Liga