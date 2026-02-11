¡Cómo lo extraña Colo Colo! Lucas Cepeda no podía mantenerse más en el cuadro albo, debido a su gran calidad, y definitivamente dio el salto al fútbol europeo. Actualmente, se encuentra en proceso de adaptación en el Elche.

Han sido dos partidos entrando desde la banca. El técnico del cuadro español, Eder Sarabia, no esperó mucho y decidió actuar de manera rápida con el chileno. De esta forma, Lucas Cepeda tuvo un debut rápido, ante el Barcelona.

Pese a este rápido comienzo, el proceso de adaptación no tiene tiempos tan rápidos y el ex Colo Colo está aún en ese modo. Es por eso que valen de mucho las palabras de aliento de uno de sus compañeros. Más cuando vienen de uno con experiencia.

ver también Fue tasado en 20 millones de dólares por River Plate y ahora “por su culpa” La Calera puede pasar de líder a colista

Historia con Chile

André Silva no es un jugador que tenga que probar cosas. El delantero del Elche tiene un recorrido extenso en el fútbol europeo, militando en equipos de la talla del AC Milán, el Porto y el Sevilla.

Además, participó en el Mundial de Rusia 2018, donde jugó como titular en el duelo en el que Portugal empató a un tanto con Irán, más dos suplencias en la fase de grupos.

Y ojo, que con Chile también tiene historia, pues André Silva fue parte del combinado portugués que jugó ante La Roja en la Copa Confederaciones 2017. Allí, Chile venció a los comandados por Cristiano Ronaldo en la tanda de penales.

Publicidad

Publicidad

Elogios a Lucas Cepeda

En esta ocasión, su relación con Chile es más amistosa. Es que el delantero luso es compañero de Lucas Cepeda en el Elche. Por ello, se preocupó de darse el tiempo de alabarlo.

“Lucas ha estado muy bien. Se está entrenando cada vez mejor, asociando mejor con los compañeros, nosotros lo estamos entendiendo mejor”, aseguró el delantero.

“Poco a poco podrá demostrar lo mejor de él, sus virtudes“, cerró André Silva, quien marcó el único tanto en la última derrota del Elche ante la Real Sociedad por 3-1.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo va la tabla de posiciones de La Liga?