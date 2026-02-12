Iván Román se queda sin DT: Atlético Mineiro confirma despido de Jorge Sampaoli

El Brasileirao no perdona y luego de tres fechas disputadas, Jorge Sampaoli se transformó en el primer entrenador en ser despedido en la temporada 2026. El último empate 3-3 ante el recién ascendido Remo fue la gota que rebalsó el vaso en la dirigencia del “Galo”.

Iván Román fue suplente y no pudo evitar el final de ciclo del calvo estratega. Es que para hacer aún más catastrófico todo, en el inicio de temporada solo pudo sumar dos unidades y ahora se ubica 14° a cinco de Sao Paulo que es puntero y un punto de la zona de descenso.

Al bajo rendimiento se sumaron peleas con los referentes del plantel como Hulk y a una decena de polémicas de la cancha. Incluso llegando a ofrecer combos a los rivales. Por lo mismo, se decidió cortar por lo sano y se sentenció su salida este jueves.

“Jorge Sampaoli ya no es el entrenador del Atlético Mineiro. Después de una reunión en la Cidade do Galo, ambas partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico”, informó el cuadro brasileño.

“El Club agradece a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales”, agregaron en un saludo más frío que abrazo de suegra en el 14 de febrero.

Así las cosas, ahora el Mineiro de Román debe enfrentar el Mineirao y justamente este sábado visita al Itabirito en Nova Lima. De momento el encargado de dirigir será Lucas Gonçalves a la espera del reemplazante del calvo estratega.

¿Cuánto recibe de finiquito Jorge Sampaoli?

Jorge Sampaoli alcanzó a estar en 33 partidos al mando del Atlético Mineiro. En total solo ganó nueve, empató 15 y perdió 9. Además se suma que perdió la final de la Copa Sudamericana ante Lanús. Lo que hizo tambalear su proceso y que finalmente término este jueves 12 de febrero.

Cabe consignar que el vínculo de Sampaoli estaba pactado hasta finales del 2027 y con un salario de 3,5 millones de dólares al año. Por lo que ahora resta conocer cómo será el modo de pago de su finiquito.

