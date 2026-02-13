Universidad de Chile sigue sin ganar en la Liga de Primera y solo igualó ante Palestino. Lucas Assadi habló del difícil momento por el que pasan en este 2026.

El Romántico Viajero necesitaba ganar y mejorar su imagen en el inicio del ciclo de Francisco Meneghini. Sin embargo, otra vez mostraron un pálido juego y no pudieron doblegar al Tino-Tino. La presión se sigue acumulando, mientras siguen sin celebrar.

La molestia de Lucas Assadi

Lucas Assadi fue uno de los jugadores que más intentó romper la monotonía en el Estadio Municipal de La Cisterna, pero no pudo lograrlo. Fue elegido la figura del partido y tras ello, habló con la transmisión de TNT Sports.

“Fue un partido cerrado, terminó 0-0. No sé si hubo muchas ocasiones, pero estuvimos más en campo de ellos. Nos faltó ser más determinantes de cara al gol. No sé qué pasó en la última jugada”, señaló el “10” en alusión al gol anulado por una mano de Matías Zaldivia.

Respecto al nivel futbolístico mostrado, Assadi defendió al ciclo de Meneghini. “Son cambios. Estuvimos dos años con el profe Gustavo (Álvarez), ahora estamos con ‘Paqui’, entrenando muy bien. No sé por qué no se nos han dado las cosas; siento que lo hacemos al 100% en la semana y nos exigimos al máximo en el partido”, explicó.

Si bien Universidad de Chile tuvo el dominio del partido y mostró una mejoría, sigue muy lejos de las expectativas. Assadi tuvo más soltura ante Palestino y levantó su nivel, aunque no pudo ayudar al equipo para quedarse con los 3 puntos.

“Me pidió un par de cosas en faceta defensiva, que estuviera cerca del volante. Y ya en ataque, más libertad“, cerró Lucas Assadi. Universidad de Chile suma 2 puntos de 9 posibles. Su próximo encuentro será el domingo 22 de febrero ante Deportes Limache, en el Estadio Nacional.