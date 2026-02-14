Universidad de Chile sigue sin ganar y suma más críticas que puntos en el inicio de la Liga de Primera 2026. Claro que hubo una jugada que pudo cambiar el destino del duelo ante Palestino.

El Romántico Viajero otra vez mostró una pálida imagen, con pocas ideas a la hora de generar fútbol. Pese a eso, por los imponderables del fútbol casi se lleva la victoria desde el Estadio Municipal de La Cisterna, pero la intervención del VAR no los dejó festejar.

La nueva imagen de la polémica

En el minuto 94 del partido entre U. de Chile y Palestino, un pelotazo al área de Charles Aránguiz encontró una floja respuesta de Sebastián Pérez e hizo que el balón se fuera al fondo de la red. Sin embargo, desde el VAR advirtieron al juez Diego Flores por una mano previa de Matías Zaldivia. El tanto fue anulado.

Mucha controversia ha generado la jugada, desde quienes reclaman porque pasan 30 segundos entre la infracción de Zaldivia y el gol, hasta otros que cuestionan si realmente hay mano. Lo cierto, es que la sanción de Flores está ajustada al reglamento.

Desde TNT Sports revelaron otro ángulo de la polémica jugada. En esta nueva imagen, cuesta aclarar si hay mano de Zaldivia o no. Sí deja ver otro tipo de cosas, como que el defensor se queda reclamando penal tras su intervención por un supuesto tirón de camiseta. También, el hecho de que ningún jugador de Palestino reclamó luego del gol de Aránguiz.

“Es una acción bastante larga. Son decisiones del árbitro. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro“, dijo Meneghini después del encuentro. Lo cierto es que la jugada sigue generando debate en el fútbol chileno sobre la intervención del VAR.

El próximo partido de Universidad de Chile será el domingo 22 de febrero ante Deportes Limache en el Estadio Nacional. Los Azules necesitan un triunfo para alejar los cuestionamientos sobre el ciclo de Francisco Meneghini.