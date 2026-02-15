A pesar de que en la directiva de Azul Azul votó de manera unánime para nombrar a Paqui Meneghini como DT de la U de Chile, el ciclo del entrenador ha comenzado con pocos aspectos positivos. De hecho, al cabo de tres fechas en la Liga de Primera 2026 sigue sin triunfos.

Suma un empate contra el Audax Italiano, una derrota frente a Huachipato y otra paridad sin goles, aunque ante Palestino. Los resultados y el juego que ha mostrado el equipo del Romántico Viajero rápidamente le pusieron dudas encima al ciclo de Meneghini.

Es más, ya se comenta que hay algunos jugadores superados por la manera de entrenar que tiene el ex DT de O’Higgins, cuadro que clasificó a la Copa Libertadores en 2025. Mientras debe afinar detalles para recibir a Deportes Limache en el Estadio Nacional, Francisco Meneghini tomó una decisión importante, según reportó Bolavip.

Ignacio Vásquez, uno de los revulsivos por los que ha apostado Paqui Meneghini en la U. Aunque lo ha hecho jugar casi de carrilero por la izquierda. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Involucra a todo el primer equipo, que después de ese 0-0 ante el Tino tuvo un apronte amistoso en el Centro Deportivo Azul. ¿El resultado? Una derrota frente a San Luis de Quillota, que busca su mejor forma para el estreno en la Primera B del fútbol chileno bajo la tutela de Humberto Suazo.

El primer equipo de Universidad de Chile gozará de algunos días libres. Una suerte de fin de semana XL para un relajo. Recién volverán a las prácticas el martes 17 de febrero para trabajar un desafío que podría ser un punto de inflexión en el ciclo de Paqui: el duelo contra el Tomate Mecánico.

Paqui Meneghini otorga descanso al plantel de la U de Chile

Paqui Meneghini estimó conveniente darle un descanso al plantel de la U de Chile, que volverá a tener disponible al argentino Felipe Salomoni. El ex River Plate dejó atrás la suspensión de dos partidos que sufrió tras esa expulsión ante Audax Italiano.

Paqui Meneghini en el estadio Municipal de La Cisterna. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Por ende, es probable que tome el lugar que el juvenil Diego Vargas tuvo durante las últimas dos fechas. Hay tiempo para trabajar el duelo ante el equipo limachino, pero el partido siguiente a ese es uno que no se puede perder de vista. El Superclásico ante Colo Colo.

Por lo pronto, el staff que lidera Paqui apostó sus fichas por un relajo para sus pupilos y unos días alejado del trabajo. Quizá sirve para el puntapié inicial de las victorias en el Bulla. Pero eso recién se sabrá el domingo 22 de febrero a contar de las 20:30 horas en ese duelo contra Deportes Limache.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile suma apenas dos puntos al cabo de tres fechas en la Liga de Primera 2026.