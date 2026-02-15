U de Chile sigue sin convencer en esta Liga de Primera y en polémico final solo empató con Palestino, tras magro 0-0 final. Y si todas las críticas se van contra el ciclo de Francisco Meneghini, uno de los pocos rescatables en la hinchada es Charles Aránguiz.

El emblema azul no ha mostrado su mejor nivel en esta versión del equipo 2026, pero los fanáticos siguen alabándolo en redes sociales. Y no solo en el plano bullanguero, sino que su paso por la selección chilena también es recordado.

Fue así que previo al partido ante Palestino, el Príncipe protagonizó un emotivo momento cuando los azules llegaban al estadio. Ahí, el jugador fue alcanzado por un funcionario de Carabineros, siendo captado en un rápido, pero viral, diálogo.

El video de Charles y el agradecido carabinero

Caminando rumbo a la cancha del estadio de La Cisterna, Charles Aránguiz fus grabado en una conversación con carabinero. Ahí, el uniformado sorprendió con halago y emotivas palabras al jugador.

“Vengo solamente a agradecerte lo que hiciste por la selección y todo Chile”, se alcanza a escuchar en el intercambio replicado por el medio Siempre Pasa Algo. Los comentarios de azules y hasta hinchas de Colo Colo no se hicieron esperar en dicho medio.

Lo cierto es que el video alcanzó medio millón de visitas con una inédita imagen de un funcionario policial, quien se puso en modo fútbol al ver a la figura de la Roja histórica. Ahí se aprecia a Charles agradeciendo tímidamente el gesto.

Charles en su último partido con la U /Photosport

Eso sí, en cancha vivió una pesadilla el Príncipe. Lo que parecía la hazaña con su gol, terminó por ser anulado a última hora tras grosero error del meta Sebastián Pérez, en otro de los duros momentos que ha vivida Aránguiz este año en la U.